跨科部整合突破困境！完成「藥物難治型癲癇」深腦刺激系統植入

【健康醫療網／記者陳靖安報導】臺大醫院成功為一名極具挑戰性的藥物難治型癲癇（drug-resistant epilepsy，DRE）患者完成深腦刺激系統（deep brain stimulation，DBS）植入。此案例的診斷與致癲區網路異常複雜，且各式藥物治療與既往手術反應有限。臺大醫院醫療團隊由神經部癲癇中心饒敦醫師、神經外科周聖哲醫師與楊士弘醫師組成手術團隊，並結合影像醫學部陳雅芳醫師、核醫部顏若芳醫師、基因醫學部李妮鍾醫師、與內科部免疫風濕過敏科沈玠妤醫師等跨科團隊合作，共同完成此項具有里程碑意義的植入與診療照護。

最新型深腦刺激系統植入 助難治型病人獲得控制

此次團隊在初接手個案後，先診斷出罕見的基因-結構-免疫三重病因（triple etiology），其在經歷多項常規治療後仍無法獲得理想控制，醫療團隊決定透過最新型深腦刺激系統植入手術讓病患獲得更佳控制。

手術採用無框架立體定位技術（frameless DBS）及術中即時3D影像（O-arm），並額外結合術前腦神經纖維束成像（diffusion tensor imaging，DTI）與術中微電極記錄（microelectrode recording，MER）雙重輔助，以追求最佳精準度。於術中與術後，團隊亦運用DBS系統自身即時感測技術記錄標靶治療區域的局部場電位（local field potential，LFP），並據此調整刺激目標與參數。個案術後恢復良好，於門診密切追蹤，發作強度與頻率開始呈現緩解趨勢。

跨科部整合協同新型腦刺激系統＋神經調節術 創多元選擇

臺大癲癇中心以跨科部整合模式運作，導入的新型深腦刺激系統，與自2020年底納入健保給付的迷走神經刺激（vagus nerve stimulation）等神經調節術，共同為癲癇患者提供更完整、多元的治療選擇。中心在臨床與研究領域亦與英國、比利時、加拿大、澳洲等國際團隊合作，持續推動癲癇醫療與腦科學研究發展，期為病患帶來更有效的治療方式及更佳的生活品質。

