「跨級駕駛」台中20歲男騎大型重機 自撞墜4米高橋下「頭重創不治」

台中市廍子路與仁友巷口，12/15發生大型重機死亡車禍。讀者提供



千萬不要無照駕駛，也不能越級駕駛。台中市北屯區今天（12／15）發生一起離奇的墜橋死亡事故。一名年僅20歲劉姓男子騎乘大型重機，沿北屯廍子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄，劉男當場噴飛墜落在一層樓高橋下，頭部重創後送醫不治。警方初步研判，死者沒有大型重機駕照，屬於越級駕駛。詳細事故原因，仍待警方後續調查釐清。

台中市第五警分局指出，今早10時46分接獲報案，廍子路與仁友巷口發生一起交通事故，劉姓男子（20歲）騎乘大型重機，沿北屯廍子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄，墜落4公尺深橋下。

警消到場後，立刻將頭部重創之劉男往台中慈濟醫院搶救，仍不幸身亡，後續將報請檢察官相驗，詳細肇事原因並將由鑑定單位進一步分析釐清。因案發地點位於中台科大附近，警方正在查明劉男是否為學生，另也發現劉男無大型重機駕照，已屬違規。

