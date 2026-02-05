跨縣交流 東華團隊為彰化學子啟發科學熱情

學生們以自製「彈射器」練習彈射(東華大學提供)

啟發學童對科學探索的熱情，國立東華大學團隊前往彰化縣，參與「2026仰望彰化縣STEM教育科學冬令營」，由自然資源與環境學系楊悠娟副教授帶領參與的學生們，觀察生物演化的智慧，並應用於物理實驗中。



透過「仿生種子」課程，楊悠娟老師帶領學生，模擬種子自力彈射傳播的機制，學習槓桿原理與能量轉換，探討植物如何突破地理限制，將後代送往更遠的地方以利繁殖，並且參考楓香或青楓種子的構造，讓學生製作「旋轉翅」模型，藉由觀察空氣升力與重力的交互作用，理解空氣動力學的基本概念。



楊悠娟老師表示，進入AI時代，更要練習與科技對話，透過問出「好問題」，善用AI學習，同時在生活中細心觀察，生活處處是驚喜，每個人都有潛力成為探索奧秘的小小科學家。