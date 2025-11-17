跨縣市合作！寶山鄉公所馳援花蓮「彩繪垃圾車」意外成亮點

記者羅欣怡／新竹報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖災害造成嚴重災情，環境受損、廢棄物堆積。為協助災區儘速恢復生活，新竹縣寶山鄉公所主動出動清潔隊與協力廠商，共約20名志工前往支援，展開災後清理與環境復原行動，其中彩繪垃圾車意外成為該區現場的暖心亮點，也暫時稍稍撫慰災民的心。

在鄉長邱振瑋的指示下，寶山鄉清潔隊分別於10月9日及24日兩度出發，由隊長率領9名清潔人員，調派清潔車、資收車、清溝車、灑水車、鏟裝機及重型機具進入災區。他們的任務包括垃圾與漂流物清除、受損環境整頓等，希望幫助光復鄉儘快恢復乾淨安全的生活環境。

寶山鄉清潔隊分別於10月9日及24日兩度出發前往光復鄉。（圖／寶山鄉公所提供）

邱振瑋表示，災害無情、人間有愛，這次寶山鄉清潔隊主動投入支援，展現地方政府跨縣市合作、共度難關的決心。鄉公所也強調，所有人員都落實安全防護措施，並持續與花蓮縣政府及光復鄉公所密切聯繫，讓救災與復原工作順利完成。

除了支援災區，寶山鄉清潔隊今年也全面「煥然一新」。全鄉19台清潔車、資收車、灑水車與清溝車通通換上新裝，結合吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型，擺脫過去「髒、臭」印象，讓倒垃圾也能變得輕鬆、可愛又療癒。今年還添購一台鏟裝機並加裝掃地機接頭，讓環境清潔作業更全面。

鄉公所指出，寶山鄉目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。

「寶寶嘎」與「藍寶嘎」的可愛造型相當吸睛。（圖／寶山鄉公所提供）

在登革熱防治與資源回收方面，公所每年上下半年定期進行消毒，針對人口密集區加強防疫。同時結合村民大會舉辦舊衣巡迴回收10場，單月回收量達2.178公噸，至10月底累積超過4公噸，為全縣回收量最高的鄉鎮之一。

此外，與農會合作回收廢農藥瓶481.9公斤、玻璃瓶455.32公斤，持續推動垃圾減量與資源再利用。 邱振瑋鄉長表示，未來若其他地區有需要，寶山鄉公所將秉持「同島一命、攜手互助」的精神，隨時提供支援，一起守護台灣這座共同的家園。

