跨縣市廚餘流向 中央將建平台
因應台中非洲豬瘟案例，農業部宣布禁止廚餘養豬1個月，中市府初期因應防疫需求，陸續調度12處掩埋場掩埋廚餘，遭外界質疑恐成防疫漏洞，台中環保局29日宣布，除文山、沙鹿、后里掩埋場外，另9處掩埋場從30日起不再掩埋廚餘，開放文山及烏日兩座焚化廠收受廚餘。針對外界擔憂釀成廚餘大戰，環境部長彭啓明昨在立法院指出，將加強跨縣市調度機制。
國民黨立委王鴻薇指出，現在去問各縣市，搞不好都不敢同意，嘉義、彰化、台南、高雄、屏東等養豬大縣現在應都面臨廚餘處理問題，環境部對跨縣市廚餘去化及處理，應有一套辦法。
環境部次長沈志修表示，焚化可以是緊急時期選項，但提醒仍要依照相關規範及指引進行。環團建議建置「公開廚餘流向資訊與溯源平台」，彭啓明表示，預計1至2個月內建立相關平台。
台中市議會民進黨團連日緊盯廚餘去化問題，環保局長陳宏益表示，目前平均每日熟廚餘300噸上下，掩埋後都有覆土，市議員周永鴻怒斥哪一場覆蓋好了？每天說法不一，說到激動處更數度拍桌高喊「說謊，下台！」
陳宏益強調，目前採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式多元處理，已有效紓緩去化壓力。副市長鄭照新強調，外埔綠能生態園區每日約可處理110公噸生廚餘，已是全市每日1/4的廚餘量，且透過厭氧發酵產生沼氣發電，每日發電量約1萬度。
環境部環境管理署人員昨訪視沙鹿掩埋場，沙鹿清潔隊長羅凱文說，該掩埋場過去沒收廚餘，因應非洲豬瘟疫情，處理大甲、清水、外埔、大安、沙鹿、梧棲及龍井區的民生廚餘。
