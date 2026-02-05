跨縣市捷運系統危安演練 雙北攜手聯防春節公安





因應農曆春節假期將至，新北市政府規劃辦理多場春節前公共場所實兵演練，今(5)日下午與臺北市政府共同辦理「多名歹徒跨縣市多車站進行危安攻擊」實兵演練，採雙北跨域合作模式在捷運三重國小站和大橋頭站辦理，藉此驗證雙北市於緊急事故應變、運輸安全防護、橫向溝通聯繫及大量傷患救援等聯防機制之完整性。

去(114)年12月19日台北捷運系統及鄰近地區發生隨機傷人事件，重新喚起社會大眾對於公共場所及大眾運輸系統之安全重視。新北市朱惕之副市長特別率領消防、警察、衛生、社會、交通、捷運局和新北大眾捷運公司等機關視察本次跨縣市聯合演練，從公共場所的自助防範到公部門力量的介入，重新檢視精進既有雙北合作模式。

演練中雙北市災害防救辦公室發出治安事件的「災防告警細胞廣播訊息」（CBS），情境設定多名歹徒從於捷運三重國小站及大橋頭站隨機傷人，造成多位旅客受傷。從疏散旅客、通報110及119、快打警力緝捕犯嫌及偵辦聯防、消防人員緊急救護及後送醫院、鄰近醫院啟動大量傷患應變機制。

演練最後在臺北市大橋國小的前進指揮所前集結講評，各參演單位依序向蔣萬安市長說明各階段演練處置結果，新北市朱惕之副市長表示，捷運系統跨越雙北市及桃園地區，還有台鐵、高鐵等共構系統，隨著三鶯線即將通車，未來路網將會更加複雜綿密，面對各種重大危安事件，跨縣市的合作機制至關重要。

本次演練完整呈現雙北市既有的聯防機制和資訊共享平台，確保在傷患人數持續增加之混亂環境中，能精準執行傷患處置及跨縣市醫療資源調度，我們將會在既有的基北北桃合作基礎下，持續精進各項防災工作，不論遇到什麼樣的災害，都立即整合各單位資源全力以，為雙北市民的生命財產做最完善的把關，共同打造穩固的城市安全網。

