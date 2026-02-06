跨縣市掃蕩！瓦解喪屍菸彈供應鏈 逮2嫌查扣製毒設備

雲林地檢署指揮檢警接連破獲二起重大新興毒品製造及販售案件，起獲大量「喪屍菸彈」，成功打擊犯罪。（圖：雲林地檢署提供）

雲林地檢署近日連續偵破兩起重大毒品製造與販賣案件，成功瓦解新興毒品「依托咪酯」，俗稱「喪屍菸彈」的分裝供應網絡。檢警跨縣市聯手查緝，起訴兩名設立分裝據點的主嫌，展現強力打擊毒品犯罪的決心。（龐清廉報導）

雲林地檢署近期針對新興毒品「依托咪酯」，也就是俗稱的「喪屍菸彈」，展開跨縣市強勢掃蕩行動。在「毒品零容忍」政策下，指揮雲林縣警察局北港分局、臺西分局，並結合高雄市警局湖內分局，接連破獲兩起重大毒品製造與販賣案件。

第一起毒品製造與販賣案是檢警查出46歲趙姓男子為謀取不法利益，在高雄市大樹區設立專業毒品分裝場，製造喪屍菸彈，並於雲林北港另設大量持有據點。專案小組搜索後，當場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命，以及依托咪酯原液、已調製完成的煙油與菸彈成品，並扣得振波器、丙二醇、甘油等化學原料與多項製毒工具，製毒流程完整，規模明確。

嫌犯之一於雲林麥寮租屋處從事毒品製造與分裝，遭檢警查獲並起訴。（圖：雲林地檢署提供）

另一起案件中，50歲吳姓男子於雲林麥寮租屋處從事毒品製造與分裝，販售與轉讓對象至少4人。警方查獲海洛因、依托咪酯粉末、原液與成品菸彈，以及甲基安非他命，並在現場發現其利用瓦斯爐加熱混合毒品原料，搭配壓模機、研磨器與電子磅秤進行分裝，製作手法相當熟練。

雲林地檢署指出，「依托咪酯」已正式列為第二級毒品，施用後易導致意識混亂、行為失控，嚴重危害公共安全。本次查扣完整製毒設備與大量毒品，有效切斷供應來源，對販毒集團造成實質打擊。檢警強調，將持續溯源追查、清除分裝基地，全面壓制新興毒品蔓延。

◆拒絕毒品誘惑！珍惜生命勇敢向毒品說不，毒品防制諮詢專線：0800-770-885

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。