跨縣市接力運送 59歲婦人意外離世捐出7大類器官

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名59歲婦人，因意外事故送進宜蘭羅東聖母醫院急救，今（4）日上午醫療團隊判定腦死。由於婦人在2011年已簽署器官捐贈同意書，家屬遵循遺愛人間的心願，同意啟動器官捐贈程序。國道警察局第九公路警察大隊表示，接獲通報後，派遣巡邏車協助救獲車，由羅東交流道上國道5號，在前方引導開道至汐止系統交流道，再轉交由國道第一公路警察大隊接手，接力運送共2趟次，約下午5時許任務圓滿結束。

羅東聖母醫院表示，意外離世婦人的器官評估良好，包含心臟、肺臟、肝臟、兩顆腎臟、眼角膜、骨骼及血管等7大類器官均可捐出。為搶抓移植黃金時間，今日下午展開一場跨縣市的「器官接力運送」。下午3點半，第1輛救護車在警車開道下，優先將心臟送往台大醫院。第2輛救護車，則載運肺臟及其中1顆腎臟，直奔林口長庚醫院。

羅東聖母醫院表示，由於心肺器官保存時間有限，特別向國道警察申請協助，確保運送路線順暢，以最快速度抵達移植醫院，讓等待重生的病患把握機會。至於另1顆腎臟、肝臟、眼角膜及血管、骨骼等組織，則同步由專責團隊，送往台北榮總。這是一場時間長、流程繁複的「器官捐贈馬拉松」。

羅東聖母醫院表示，除了感謝婦人的大愛與家屬的成全，並祝福所有受贈者都能重獲新生、開啟生命新篇章。這場跨北台灣的器官接力，也再次見證生命傳承的溫度與力量。

照片來源：國道警方提供

