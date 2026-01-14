跨縣市相挺！黃瓊慧合體康家瑋 深入東門市場聽取基層心聲

桃園市議員黃瓊慧14日陪同台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋掃街。（圖／康家瑋提供）

台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋發起「青年力量、深耕在地」系列掃街行程。繼基隆鄭文婷、台中江肇國、高雄林智鴻等各區議員連番北上應援後，今（14）日他邀請桃園市議員黃瓊慧現身陪同，深入東門市場與聖母宮周邊巷弄，傾聽基層心聲。

康家瑋表示，這幾天的市場行程，雖然遇上低溫冷氣團，但來自全台各地戰友的相挺，讓他感到非常溫暖。從基隆、台中、高雄到今天的桃園，每一位前輩的應援，都代表著對青年從政、紮根基層的期待。身為中正萬華長大的孩子，他會帶著這份跨縣市的力量，實實在在地走進每一條巷弄，用行動證明服務的誠意。康家瑋也強調，走入市場最直接的目的就是「聽」，聽鄉親對生活環境的意見，也讓大家看到青年世代願意在基層耕耘的決心。

黃瓊慧今日則特別撥空北上，陪同康家瑋走遍東門聖母宮及周邊市場攤商。黃瓊慧表示，看到康家瑋這幾天不畏寒風、連續多日掃街的拚勁，非常令人動容。地方需要有熱忱、有活力的年輕人來承擔服務工作，她今日特別前來，就是要為康家瑋加油打氣，也向中正區的鄉親推薦這位誠懇、踏實的優秀青年。

