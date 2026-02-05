跨縣市聯合演練 強化跨域通報 聯繫及應變能力

%E4%B8%80 26 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為因應「1219事件」，並全面檢視重要交通樞紐面對突發治安事件之應變作為，2月5日於捷運三重國小（新北市）及捷運大橋頭等站（臺北市）辦理跨縣市聯合演練，臺北市政府警察局針對跨域捷運及地下空間可能發生之重大暴力事件，實施完整應變流程測試。

本次演練係為驗證雙北市各單位於第一時間的通報、人員疏散及應變處置能力，並檢視雙北警察局分工合作之實際運作情形，以防止民眾遭受進一步傷害。

演練期間，警方將延續1月22日於臺北車站啟動「告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS）」，即時向特定區域內的行動裝置發布告警訊息，清楚指引民眾立即疏散或採取就地避難等必要措施，藉此驗證在緊急狀況下，是否能即時向不特定多數民眾傳達正確避難資訊，降低恐慌與傷害風險。

同時，臺北市政府警察局藉由本次演練檢驗警力部署速度、地下層無線電通訊順暢度，以及與新北市政府警察局之通報機制，確保資訊即時傳遞。

演練結果顯示，各參演單位均依分工迅速執行任務，警力能於短時間內完成部署，通訊、通報與CBS告警發布流程均運作順暢，成功完成歹徒圍捕與傷患救治之模擬任務。局長林炎田表示，未來將持續加強雙北市間協調聯繫，跨域橫向通報及資訊整合傳遞等工作，以精進雙北警力合作效能，確保市民與旅客安全。