跨縣市迷途驚魂 內湖警迅速查證協助長者返家

圖說：臺北市內湖分局康樂派出所長黃世豪、警員張國振。

·【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局康樂派出所長黃世豪、警員張國振日前執行巡邏勤務時，接獲報案稱客運總站有一名年長者疑似迷途，需要警方協助。員警立即前往了解，發現一名老婦人獨自在現場徘徊，對於姓名、住址及是否攜帶證件等問題皆無法清楚回應。考量當時氣溫較低，員警先將婦人帶返派出所休息，並協助查證身分。

返回所內後，員警循序耐心與婦人溝通，雖口語反應較慢，但仍能書寫姓名供比對。警方據以查明其為陳姓婦人，進一步發現其女兒已於當日上午在桃園向警方報案協尋。員警隨即聯繫家屬，並提供熱湯及飲水協助婦人恢復體力。

據家屬表示，當日上午陪同母親至市場採買時稍不注意便失去視線，多方尋找未果後急忙報案。未料婦人獨自搭乘客運一路抵達台北內湖，所幸在警方協助下順利尋獲，全家對警方的即時處置及細心照護深表感謝。

內湖分局提醒，家中若有記憶退化或容易迷途之長者，外出時家屬應盡量陪同，並可協助配戴附有聯絡方式的飾品或使用手機定位、協尋手鍊等輔具，以利在需要時及早聯繫。另民眾也可至各警察分局偵查隊申請指紋建檔，協助警方於第一時間確認身分，協助迷途長者安全返家。