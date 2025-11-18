跨縣市追查非法棄置 台南環保局：已掌握涉案車流

記者林怡孜／台南報導

高雄燕巢月世界風景區近日發現大量廢棄物遭人棄置於山坡，畫面宛如「垃圾山」，經破袋後查出部分垃圾疑似來自台南。台南市環保局十八日召開記者會表示，已同步啟動跨縣市追查，掌握可能涉案車輛，目前正持續調閱影像釐清責任。

環保局長許仁澤指出，高雄市環保局通報發現異常垃圾來源後，台南立即成立專案小組，由稽查、廢管與科技執法單位共同進場調查。現場畫面顯示傾倒行為集中於夜間離峰時段，局長表示，不肖業者會利用偏僻道路、低照度環境來規避查緝。

許仁澤進一步說明，目前已掌握疑似清除業者的車輛出入紀錄，並以路口監視器、車牌軌跡比對、定位紀錄等方式回推動線。除分析台南市內軌跡，也比對車輛是否跨區移動至高雄燕巢周邊。他強調，查核方向已明確，只要事證具體，將依法移送並直接撤銷清除許可證。

月世界山坡遭傾倒大量垃圾，環保單位正追查清運車輛路線、來源及涉案人員。(南市環保局提供)

環保局表示，非法棄置背後多涉及「削價競爭」與「規避處理費」等經濟誘因，若承攬廢棄物清運後未送合法處理場，就容易發生外縣市傾倒事件。局長強調，台南市每年稽查清除機構，今年截至十月已撤銷五家違規業者許可；但跨縣市外溢仍是各地共同面臨的挑戰。

會中亦提及「處理量能」問題。許仁澤表示，當各縣市焚化爐歲修或處理量接近上限時，不肖業者易趁機將垃圾往偏僻地點傾倒。許仁澤表示，目前台南焚化爐排程穩定，並與鄰近縣市保持資訊共享，希望透過源頭管理、運輸管控與科技圍籬監測，減少外溢風險。

許仁澤表示，此案已正式進入司法程序，後續將由檢警調單位持續釐清涉案對象與責任歸屬。若查明清除業者或相關行為人涉及非法棄置，不論是運輸、代處理或指示棄置，市府都將依法究責，除移送法辦外，也會依《廢棄物清理法》撤銷其清除許可，並要求不當得利的處理費用全數追償。此外，環保局也會同步盤點本市清除業者管理狀況，強化跨區監控與稽查力度，避免廢棄物流向外溢，確保區域環境不再遭受破壞。