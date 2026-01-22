跨縣市集食送愛 年菜溫暖偏鄉孤老
農曆春節將近，有些長輩卻還是獨自一個人過年。NPOchannel 公益平台發起「集食送愛」，結合全台四個協會跨足六座城市，把年節美食和電熱、電熱毯等小家電，捐助給弱勢家庭。這一天(1月22日)來到花蓮的獨居長者家中，現場加熱料理，張貼春聯，讓小小的屋子裡，瞬間多了過年的熱鬧與溫度。
焦香的蘿蔔糕在鍋中滋啦作響，社工們忙著準備餐點。83歲的張婆婆，平常以撿拾回收維生，多年來獨自住在花蓮市的這間小屋，起居簡單，對她來說如此熱鬧又豐盛的一頓餐點，已經很久沒有了。
獨居長者 張婆婆：「好吃 香香 (香香 有口感)。」
農曆新年就要到了，社福團體提前把年菜送到獨居長者家中，還有電鍋、電熱毯，照顧長輩的日常需要。
NPOchannel公益平台執行長 張幼霖：「我們不管在平日或年節，都會去募集物資，特別在寒冬的時候 過年前，是人們最關心公益以及，最關心弱勢族群的時候，我想透過這次 把物資送來偏鄉之後，也希望喚起社會大眾，可以一起來響應這件事情，讓更多的家庭能夠過一個好年。」
「熱 有熱，你現在就是 剛剛說，(電線)這是固定 不要壓到，你不要用的時候 就關掉。」
另一處在吉安鄉的高爺爺，獨自居住在田地旁的農舍很多年，連這一天是自己的88歲生日，都已經忘了。「祝你生日快樂 祝你生日快樂。」
獨居長者 高爺爺：「謝謝大家，你們給我(慶祝)生日，我很高興 (吹一下蠟燭)。」
「(花)這已經送第5千個了，你是第5千零幾個，真的 我們有5千個，這個花 是老家(協會)的心意。」
老家協會執行長 蔡智全：「包括這一次光復的堰塞湖事件，所以我們往常 大概就送到快8百份，這次我們要送到(全花蓮)1千份以上，希望在過年前，讓他們感受到社會各界，對他們的溫暖跟愛心。」
一頓飯、一句祝福，把年節的溫暖，送進每一個需要的角落。
