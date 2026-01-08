跨縣市青年世代連線 江肇國北上力挺康家瑋、劉品妡 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台中市議員江肇國今（8）日特別北上，與跨選區青年世代參選人康家瑋、劉品妡合體，掃街走訪台北市大安文山與中正萬華交界的「龍泉市場」，展現跨派系、跨縣市的團結氣勢；江肇國以自身深耕基層的經驗力挺2位新秀，強調青年從政應打破行政區隔閡，落實「服務不分區」的理念。

位於行政區交界處的龍泉市場，是中正、萬華與大安區居民共同的生活中心。康家瑋表示，選在這裡合體具有特別意義，因為基層服務不應被行政區界線限制，居民的需求是相通的。劉品妡則提到，作為新人，能有前輩江肇國跨區應援，除了增加士氣，更重要的是經驗傳承。

江肇國指出，自己與康家瑋、劉品妡相識多年，深知兩人在地方紮根的努力。他認為，台北市需要更多懂得傾聽基層聲音的青年進入議會，這次特別北上，就是希望將自己在台中服務的經驗與兩人分享，支持有熱忱的年輕人為地方做事。

在掃街過程中，三人也針對傳統市場的環境改善與周邊居住品質與民眾交流。他們認為，市政建設不一定要追求華麗的大工程，有時巷弄間的照明改善、人行道平整或是市場環境的升級，才是居民最有感的進步。現場民眾與攤商反應熱烈，不少人主動上前合照打氣，肯定青年世代投入基層服務的決心。

