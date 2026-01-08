跨縣市、派系連線 江肇國北上力挺康家瑋、劉品妡

台中市議員江肇國8日陪同北市議員參選人康家瑋、劉品妡至龍泉市場掃街。（圖／康家瑋提供）

在台中市第十選區（中、西區）三連任的台中市議員江肇國今（8）日特別北上，前往台北市大安文山與中正萬華交界的「龍泉市場」，合體兩位青年世代參選人康家瑋與劉品妡。江肇國分享自身服務經驗，強調青年從政應打破選區隔閡，回歸最真實的民生服務。

康家瑋表示，龍泉市場是中正、萬華與大安區居民共同的生活中心，選在這裡合體具有特別意義，因為基層服務不應被行政區界線限制，居民的需求是相通的。劉品妡則指出，作為新人，能有前輩江肇國跨區應援，除了增加士氣，更重要的是經驗傳承。

江肇國指出，他與康家瑋、劉品妡相識多年，深知兩人在地方紮根的努力。他認為，台北市需要更多懂得傾聽基層聲音的青年進入議會，這次特別北上，就是希望將自己在台中服務的經驗與兩人分享，支持有熱忱的年輕人為地方做事。

掃街過程中，三人針對傳統市場的環境改善與周邊居住品質與民眾交流。他們認為，市政建設不一定要追求華麗的大工程，有時巷弄間的照明改善、人行道平整或是市場環境的升級，才是居民最有感的進步。

