跨縣市21路大掃蕩！ 雲林檢警截獲飆車集團21車到案

雲林縣警方展開「斬車專案」，執行第一波跨縣市掃蕩行動，成功查扣21部改裝車輛。（圖：雲林縣警察局提供）

為遏止深夜飆車擾民與危險駕駛行為，雲林縣警方展開「斬車專案」，從昨天深夜到今天（2日）凌晨執行第一波跨縣市掃蕩行動，共成功查扣21部改裝車輛以及24包愷他命毒品，展現警方對違法飆車行為「零容忍」的強勢執法態度。（龐清廉報導）

雲林縣警方「斬車專案」第一波查緝行動，共動員80名警力、兵分21路前往全臺多處據點執行搜索與拘提，成功查扣涉案改裝車輛21部。其中，數輛車內還查獲愷他命毒品，數量達24包，並扣得遮蔽號牌3面。全案已依公共危險罪及毒品危害防制條例移送偵辦。

雲林縣警察局指出，上個月16日凌晨，有一群無牌、明顯改裝的車輛，在雲林多處道路集體飆速炫技，排氣管巨響嚴重干擾居民夜間安寧，更危及其他用路人安全。當晚警方共接獲14起報案。由於飆車族四處流竄並利用社群軟體重新集結，追緝難度很高。為避免歪風持續蔓延，雲林縣警察局立即組成專案小組，全力調閱影像、掌握成員動向，並蒐集充分事證，隨後向法院聲請搜索票及拘票，一舉發動收網行動。

查扣的多部車輛均有非法改裝或遮蔽號牌情況，甚至成為藏放毒品的工具。（圖：雲林縣警察局提供）

查扣的多部車輛均有非法改裝或遮蔽號牌情況，甚至成為藏放毒品的工具。此次跨區域掃蕩有效打擊集體危險駕駛與毒品流竄鏈條，也掌握多名涉案人員身分，後續將持續追查背後組織動向。

雲林縣警察局長黃富村強調，道路絕非競速或展示改裝的場所，警方未來將持續透過「追人、追車、追組織」的方式加強查緝，並運用大數據及科技偵查，即時掌握可能的車聚與飆車風險，從源頭預防危險駕駛再度發生。

