跨臨床與科技人才 衛福部選送6名醫師赴美受訓

（中央社記者沈佩瑤台北19日電）AI醫療成全球趨勢，為培養台灣跨臨床與科技人才，衛福部打造國內首個智慧醫療教育與培訓平台「台灣智慧醫療學校」，今天正式上線，並將甄選6名醫師赴美實務訓練半年。

衛生福利部資訊處今天上午舉辦「台灣智慧醫療學校暨醫療資訊長台美聯合培訓啟動大會」，台美雙方正式展開智慧醫療與高階醫療資訊人才培育的戰略合作。

衛福部資訊處處長李建璋簡報說明，歐美醫院普遍設立醫療資訊長（CMIO）職務，由具備跨領域知識的醫師擔任協調者，並領導醫院數位轉型，而CMIO職務又細分為四大領域：醫療資安長負責確保醫療資訊的安全性與合規性；醫療大數據長負責系統性蒐集與治理醫院資料並確保品質。

另外包括醫療資訊長，狹義上管理醫院資訊系統（HIS），廣義則涵蓋整體資訊規劃，為各部門與工程師溝通的窗口，負責資訊應用的優先順序，並推動臨床決策支援系統、AI導入等應用；第4個領域為醫療AI長，負責關注負責任AI導入、生成式AI前後訓練方法、大語言模型生態系建構，以及新興技術如AI代理人等前瞻規劃。

李建璋指出，未來診間看病，醫師一定會搭配AI輔助，必須了解AI工具，有如基礎醫學訓練一樣，都要納入學習，因此，衛福部將要求醫學中心推派主治醫師參與必修與選修課程共60堂，其中48堂必修課程，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政府政策制定者講授。

至於「CMIO台美聯合培訓計畫」部分，李建璋表示，衛福部還會進一步甄選出6名醫師至美國受訓半年，返國後推動落地方案，促進臨床與資訊應用的整合，實質提升醫療品質與效率，名額採滾動式調整，期盼能跟世界上重要的智慧醫院一一簽約，培養未來一代的台灣智慧醫療人才。（編輯：李亨山）1141119