跨行轉帳手續費逾10年未調整 彭金隆鬆口可檢討

跨行轉帳手續費超過10年未調整，金管會主委彭金隆今天表示，可以合理進行研議檢討。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕跨行轉帳手續費超過10年未調整，民眾黨立委黃珊珊今天在立法院質詢表示，本國銀行獲利屢創新高，很多電子支付轉帳都不需要手續費，但跨行轉帳手續費卻沿用10年以上舊規定，是否有調降空間？金管會主委彭金隆今日鬆口，可以合理進行研議檢討。

立院財政委員會今天邀彭金隆、財政部長莊翠雲等人，針對「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

黃珊珊今日表示，跨行轉帳手續費每筆15元，已經10多年未調，但現在交易量是以前的3倍，從照顧民生大眾的角度，銀行是否應在兼顧獲利的情況下，調降手續費促進普惠金融。

黃珊珊表示，跨行轉帳1千元以上收15元，如果是1萬元、同樣也是收15元，現在都是採取電子化作業，相關成本已經下降，跨行轉帳手收應調降；而且，手續費15元相較國際上也算貴，這件事在2012年時曾有討論過，應可以重新檢討調降。

對此，彭金隆回應，金管會可合理進行研議，會去瞭解跨行轉帳目前狀態，但也要兼顧業者經營上必要成本。彭金隆強調，是否調降銀行跨行手續費，這與大部分的消費者權益有關，我們會很忠實檢視，這是可以進行研議。

