跨行轉帳手續費 擬檢討調降

立委黃珊珊關心，跨行轉帳手續費每筆15元，已經10多年未調，交易量增加3倍，如果要照顧民眾，能不能調降。金管會主委彭金隆表示，可以重新檢討。

彭金隆赴立法院財政委員會備詢，黃珊珊表示，銀行獲利每年都超標，現在的環境，很多電子支付轉帳不需要手續費，但是每年跨行轉帳的數量已經是12年前增加非常多倍，手續費應不應該重新檢討，1000元以上轉帳也15元、1萬元轉帳也15元，這是小額轉帳很痛的地方。

彭金隆表示，所以東西經過一定的時間確實都可以重新檢視，金管會要先了解合理的狀態，因為時空環境已經不一樣，與兼顧經營的銀行必要成本。降低跨行轉帳手續費與大部分的消費者有關，金管會會很忠實檢視，真的合理化的話可以進行研議。

對此，相關官員表示，之後會先找財金公司來了解現行的跨行轉帳的手續費是否有下降的空間；且現在有的工具，台灣PAY若是進行1萬元以內的跨行轉帳，均免手續費，至於銀行手續費是否能夠調降，還要與央行、財金公司、銀行共同討論。

根據現在的作法，實體自動櫃員機(ATM)或者與網路銀行、行動銀行的跨行轉帳手續費如下，如果是500元以下，每日每帳戶限制1次免手續費；而轉帳500到1000元每筆收取10元；另外1000元以上，則每筆收取15元。