跨行轉帳手續費15元有望調降？ 金管會回應了

近年來，銀行獲利每年都超標，但相比許多電子支付平台，轉帳多不收手續費。有立委指出，銀行之間的跨行轉帳手續費卻仍維持每筆15元，已經超過10年未調整；例如轉1000元以上要收15元，轉1萬元也一樣。

金管會主委彭金隆回應表示，降低跨行轉帳手續費確實與大部分消費者利益相關，金管會將了解其合理性，也不排除進一步檢討與研議可能性。

