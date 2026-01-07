跨行轉帳「15元」要降了？金管會主委鬆口

▲銀行跨行轉帳千元以上多數仍收15元，是否可能調整，金管會主委彭金隆鬆口將評估。（圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 銀行跨行轉帳手續費可能要鬆動了。現行多數銀行對跨行轉帳仍收15元，且多年未調整。金管會主委彭金隆今日回應，會在合理範圍內研議調整空間，但也強調要兼顧銀行端必要成本。

依目前市場常見收費方式，跨行轉帳500元（含）以下多為每日首筆免手續費，501至1000元收10元，超過1000元則收15元。民眾黨立委黃珊珊質詢時提到，銀行獲利年年成長、轉帳作業也已高度電子化，且不少電子支付轉帳已做到免手續費，認為跨行轉帳仍維持「千元以上15元」的舊標準，確實有檢討空間。

彭金隆則表示，金管會會先去了解現行跨行轉帳的整體狀況與成本結構，再評估是否調整；會後金管會官員也說明，後續將找財金公司一併研議檢討。另就現行機制來看，透過台灣Pay進行小額跨行轉帳，已有免手續費的做法。

