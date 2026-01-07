跨行轉帳15元10年未動 金管會鬆口研議調降

銀行跨行轉帳每筆15元的手續費可望降低。金管會主委彭金隆今(7)日在立法院財委會備詢時表示，隨著銀行獲利成長、數位轉帳交易量大幅增加，現行跨行轉帳手續費「有合理研議的空間」，將進一步檢視是否具備調降條件。

依照現行銀行跨行轉帳制度規定，單筆金額達新台幣1,000元以上，會收取15元手續費，等於無論轉帳金額為1,000元或1萬元，費率皆相同。相關收費標準自2012年訂定以來，已逾10年未曾調整，在行動銀行與電子支付快速普及的背景下，是否仍符合現今成本結構與使用情境，成為立法院關注焦點。

立委黃珊珊質詢時指出，近年銀行業獲利屢創新高，而跨行轉帳的整體交易量早已今非昔比，依據統計，目前筆數已是12年前的3倍以上；同時，作業流程高度電子化，相關營運成本理應隨規模經濟下降，但收費標準卻仍停留在十多年前，與市場實際狀況出現落差。

在現行制度下，小額轉帳與高額轉帳同樣收取15元，對頻繁使用轉帳服務的民眾而言，已形成實質負擔。相較部分電子支付平台或其他國家作法，國內跨行轉帳手續費水準偏高，此議題早在2012年曾討論，現今有必要重新檢討，將數位化所帶來的成本紅利回饋民眾，以落實普惠金融精神。

對此，彭金隆回應，跨行轉帳手續費行之多年，在不同時空背景下，確實有重新檢視的必要，後續將進一步了解目前跨行轉帳的實際運作狀況，並在評估過程中，兼顧銀行業者的必要經營成本與消費者負擔，採取平衡方式進行研議。

金管會官員補充，後續將與負責跨行清算作業的財金公司進一步討論，重新盤點數位轉帳的成本結構與費率合理性；目前部分支付工具已提供小額跨行轉帳免手續費的機制，例如台灣Pay在一定金額範圍內即不收費，顯示市場已逐步出現不同收費模式。

隨著數位帳戶與行動支付競爭加劇，銀行傳統的跨行轉帳收費機制正面臨調整壓力。未來是否下修、以及修正幅度如何，不僅牽動銀行收益結構，也直接影響上班族與小資族的日常金融支出，市場相當關注相關研議結果。

