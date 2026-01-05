跨語言的江湖夢！日本玩家分享《活俠傳》心得：３天假期轉瞬即逝
台灣獨立遊戲《活俠傳》以其龐大的劇本量與獨特的惡趣味著稱，但也因為艱深的文本，讓許多非中文圈的玩家望而卻步。不過，就在剛過去的跨年夜，一個名為「活俠傳日本語制作会」的日本社群團隊，憑藉著對遊戲的熱愛，公開了非官方的日文化模組（Mod）。這項翻譯工程極為浩大，除了字數外，還要克服大量武俠相關專有名詞的轉譯難關。而這份被社群譽為「用愛發電」的新年禮物，終於讓日本玩家能無障礙的去體驗趙活的江湖傳奇。
而最近，一名日本玩家 Saiko 在部落格撰寫長文分享心得，表示自己過去因為語言隔閡，只能把遊戲暫時擱置在願望清單中觀望，沒想到安裝模組後一玩便不可自拔，原本長達 3 天的元旦連假竟然「轉瞬即逝」。該玩家在遊玩約 30 小時兩輪遊戲後，形容《活俠傳》帶來的沉浸感，就像是將《實況野球口袋版》著名的「成功模式」擴大成一款完整的武俠 RPG，同時也讓他聯想到《美少女夢工廠》等經典養成遊戲，雖然尚未達成真結局，但已經深陷唐門恩怨無法自拔。
除了令人廢寢忘食的遊戲性，劇中角色充滿「人味」的刻畫也成功跨越文化隔閡，深深打動日本玩家。Saiko 在心得中細數了對小師妹、龍湘及夏侯蘭師父等角色的喜愛，表示「美女和美男很多」每個女角都「跟我結婚吧」。甚至對其貌不揚的主角趙活也產生了強烈共鳴，從原本的旁觀視角轉變為真心想為主角的命運加油喝采。雖然遊戲中的團戰玩法被認為有些粗糙，但憑藉著極具魅力的劇本與簡單卻有趣的「剪刀石頭布」式決鬥系統，也成功跨海收服了該日本玩家的心。
