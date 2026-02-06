跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動 侯友宜：新泰連通關鍵時刻

侯友宜表示，等貴子坑溪10座橋梁完工，泰山新莊間的通行就能暢通無阻。新北市地政局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市長侯友宜今（6）日視察塭仔圳重劃區貴子坑溪跨溪橋梁預鑄廠，並宣布泰山與新莊間的交通優化進入關鍵期。銜接新北大道與中環路的「莊田路」預計於農曆年前通車，而貴子坑溪沿線的5座跨溪橋梁也將於115年全數完工，屆時將大幅強化兩區間的交通韌性，帶動地方繁榮。

​新北市地政局長汪禮國指出，跨溪橋梁施工界面極為複雜，需橫向協調水利、電力、瓦斯等多方單位。為克服台電特高壓纜線遷移及維持通行需求等挑戰，工程採取「跳島式施工」，並創新導入「預鑄梁」技術。透過在工區設置預鑄場，將橋梁中牆與頂版等組件先行模組化生產，待河川整治到位後如「組積木」般吊掛組裝，預計能有效縮短工期達24個月。

廣告 廣告

侯友宜聆聽施工團隊解說。新北市地政局提供

​地政局表示，塭仔圳一區工程進度目前已突破60%，二區則達55%。今年上半年莊泰路將完工，泰林路也將於年底完成拓寬。此外，區內10座高壓電塔下地工程已進入最後120米鑽挖階段，待完工拆除後，將還給市民清朗的天際線。

新北地政局長汪禮國表示，今年底會有5座橋梁完工。新北市地政局提供

​侯友宜強調，「路通人就通」，未來隨著10座橋梁接續開放與排水箱涵完工，塭仔圳不僅能提升防洪標準、擁有優美河岸景觀，更能建立綿密順暢的交通路網，實現新莊、泰山地區的脫胎換骨。