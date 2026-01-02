跨越三世輪迴的情感糾葛 藍博、廖茉汐攜手合作《世世動了心》

藍博（左）、廖茉汐（右）等兩岸新生代演員領銜主演，跨越三世輪迴的情感糾葛成為全劇亮點。（人間福報提供）

原本只是滑手機時不小心看到一個片段，結果下一秒已經開始找全集——這樣的追劇經驗，正成為微短劇時代的新日常。隨著微短劇成為手機世代的主要觀影形式，由《人間福報》參與製作與推動的微短劇《世世動了心》，即將於1月5日正式上線。

製片人羅法平表示，「這是我們向佛光山開山星雲大師致敬的誠意之作」作品靈感來自經典小說《玉琳國師》，但並非傳統改編，而是以Z世代的視角重新拆解「因果與緣分」的故事結構，讓原本厚重的人生課題，轉化為更貼近當代觀眾的情感敘事。透過微短劇這種高度貼近日常的形式，讓觀眾在短短幾分鐘內，被故事抓住，也被情緒帶走。

廣告 廣告

《世世動了心》看似只是幾分鐘的短劇片段，卻能一路把觀眾帶進一段橫跨三世的情感旅程，以宿命、執念、放下與圓滿等命題，濃縮進精簡卻有層次的敘事中。故事節奏精準、情緒層層推進，刻意為「片段式入坑」而設計，讓觀眾從「只看一段」開始，很快就想知道角色的前世發生了什麼、結局又會走向何方。

劇情設定同樣「好嗑」。故事中，宋成旭因家族恩怨，多次阻撓令將軍的幸福，卻在一次次因果循環中反噬自身；直到第三世，角色選擇放下仇恨，與杜昕玫攜手前行，才為橫跨百年的情感糾葛寫下溫柔句點。浪漫、奇幻與文藝元素交織，也讓微短劇不再只是快節奏刺激，而多了一分餘韻。

為了讓觀眾更容易「從一個片段開始入戲」，《世世動了心》自2025年11月起，陸續透過《人間福報》及其社群平台釋出「宿命啟動」、「時空對比」、「夢境伏筆」、「命運重逢」、「情感高潮」等多支前導預告。這些片段彼此呼應，逐步拼湊角色關係與世界觀，也成功引發網路討論，讓不少觀眾在看完其中一支後，開始主動搜尋完整故事線，從片段一路追到全劇。

明白追劇人的迫切，《世世動了心》全劇將自1月5日起於 YouTube、Facebook、Instagram 等多個社群平台同步上線，中國大陸則於紅果、優酷等平台播出，並陸續推向東南亞與北美市場。製作團隊期盼，透過微短劇這種「輕入口、重情感」的新形式，讓觀眾在滑手機的日常裡，也能因為一個片段，遇見一段值得追完的故事。

本劇於2024年10月16日在橫店影視城開機拍攝，由郭久安執導、梁子瞭編劇，集結藍博、廖茉汐、楊鎮、羅睿等兩岸微短劇圈備受矚目的新生代演員領銜主演。多位演員在劇中一人橫跨多世角色，情感從對立、糾葛到最終的理解與放下，層層堆疊，演技表現也成為劇迷討論焦點。

音樂也成為情感催化劑之一。劇組特別邀請音樂製作人季忠平，與歌手陳明真攜手打造全新主題曲〈遊園驚世夢〉，由陳明真親自獻唱，旋律串起前世今生的情感記憶，讓不少觀眾在前導釋出時，就對正式上線充滿期待。

更多鏡週刊報導

邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃

陪五迷跨年 冠佑女兒擔任演唱會嘉賓！阿信熱情擁抱

《怪奇物語5》淚水交織完美落幕 戲裡戲外都是感動