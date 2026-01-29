跨越三十六載的全球布局見證者：從南非代表處到歐盟黃金簽證與投資護照的專業深耕

圖：業者提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在全球資產配置與身份規劃日益受到重視的今日，如何從紛雜的國際法規中找到長期穩定的方案，成為高資產族群的首要課題。回顧台灣移民產業的發展史，成立於1990年的「惠安移民」無疑是一面鏡子。這家擁有36年歷史的機構，其根基可追溯至1988年創辦人受聘為南非市政府駐台代表的時期，這段特殊的國際背景，為其後續在全球移民市場的專業度奠定了深厚基礎。

法律特許與一站式服務的穩定性

在移民代辦市場中，資訊透明度與合規性始終是消費者關注的焦點。惠安移民之所以能在業界屹立不超三十載，關鍵在於其具備了內政部移民署特許證照、旅行社執照以及專業留學代辦資格。這種「三位一體」的服務模式，在台灣業界相對少見，它不僅代表了機構能承擔跨領域的法律連帶責任，更為家庭提供了從初期教育規劃（留學、遊學）到長線身份布局（投資護照、歐盟黃金簽證）的一站式整合路徑。

廣告 廣告

圖：業者提供。

全球化浪潮下的核心選擇：歐盟體系

隨著國際稅務法規的更迭，許多投資人將目光轉向具備高含金量的歐洲市場。根據資深移民專家觀察，目前市場上諮詢熱度最高的不外乎是歐盟黃金簽證與投資護照。

惠安移民憑藉其超過三十五年的實務案例積累，針對不同家庭需求，分析了多種投資路徑的差異：

靈活配置的歐盟黃金簽證： 如葡萄牙、希臘或馬爾他的房產投資計畫，讓申請人能以較具彈性的資產配置方式，換取在申根區自由通行的權利。

高含金量的投資護照： 對於有全球經貿布局需求的企業主而言，具備完整公民權的項目更是資產保全與身份規劃的終極工具。

專業資訊透明化：從《留學之窗》到《移民新訊》

面對「天天在變」的國際法案，資訊的即時性即是風險控制的核心。惠安移民長期堅持每兩週發行《移民新訊》與《留學新訊》，並擁有具備指標意義的《留學之窗》系列叢書。作為美國投資移民 IIUSA 協會成員及 ICEF 認證機構，其專業輸出不僅是為了服務客戶，更在一定程度上扮演了產業知識庫的角色。

結語:時間累積的專業護城河

在快速變遷的時代，36年的經營歷史不僅是數字，更代表了在多次金融海嘯與政策變革中，機構對於「合規與誠信」的堅持。從早期南非與北美市場，到現今備受追捧的歐盟黃金簽證與全球熱門的投資護照，專業機構的角色已從單純的代辦轉化為整體的「家庭發展顧問」。在面對如土耳其、安提瓜或聖基茨等多元入籍計畫時，豐富的案件處理經驗與合法的執業資格，才是保障申請人權益、實現全球化願景的最強後盾。