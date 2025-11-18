跨越三十載情誼不減 彰商年度返校日吸引各屆校友齊聚

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】每年深秋專屬校友返校日的這天，在國立彰化高商的校門口，總能看到一群頭髮斑白或已成社會中堅的校友，帶著笑容、帶著期待，再次踏進當年度過青春歲月的校園。今年也不例外。11 年來不停歇的「三十而麗」傳統，在2025年11月15日這天大開校門讓畢業逾三十年校友都能在這一天再次返校，與多年未見的同學重聚，一場跨越三十載的青春約定再次成真。

陳定宏校長(圖右)與校友會理事長施楠烑(圖左)，以彰商人返校日活動為傲!。（圖／記者周厚賢攝）

「彰商校友回娘家」這項傳統起於 2014年，第41 屆校友在劉瑞齡教官提議下率先發起同學返校活動。當時只是單純的同學會號召，如今卻已成為彰化高商特有的校友文化。每年固定的返校日，讓當屆滿 30 年的畢業生回到母校，而其他屆別的校友也逐漸加入，形成跨年代的溫馨聚會。

廣告 廣告

三十年前的合唱團再次聚首開唱，彰商學子變校友的情深如同歌聲一樣美麗動人。（圖／記者周厚賢攝）

「我們的返校日活動，累積二十多年的情感，效應只會越來越大。」校友會理事長施楠烑站在會場入口，以光燦的笑顏迎接每一位返校的學長姐或學弟妹。他說，每年看到畢業三十年的校友推開校門的那一刻，臉上從驚訝到興奮的表情，總讓他深受感動。施理事長指出，高中三年間奠定的人格養成和基礎能力，是許多校友能在各行各業扎根、茁壯的關鍵。「大家都珍惜 18 歲的青春，那是最寶貴也最有力量的時光。我們都希望校友回來時，能重溫母校的情感，與同窗緊密交流。這就是彰商特有的情懷，把一位離校的同學都當成一分子一樣的關懷」

▲「年輕離校老大歸、形貌已改心不變」從闊別五、六十年彰商人的身影，看見愛笑的心一樣濃烈。（圖／記者周厚賢攝）

「感謝今年的活動由校友會盡心統籌，內容包括校友專題講座、永久校友證頒發儀式、社團校友聯合展演、義賣活動以及大規模的校友餐敘，整日行程豐富又充滿情感。」校長陳定宏表示，彰商自創校以來即以「有禮貌、愛整潔、重資訊、講氣質」作為辦學精神。今年校友返校活動在廣納歷屆校友意見後，內容更加豐富。所以他要校負責活動規畫與執行的學長姐們深深的致謝，尤其多位學長姐提前兩日進校園布置，只為讓回校的校友感受最熱情的迎接的盡心讓他以這所學校一分子深感驕傲。

今年校友回娘家的會場上，有蘇湘玲(圖左)、張瑀芯(圖右)兩位美女校友的主持更能增顯彰商人氣質出眾、才貌過人。（圖／記者周厚賢攝）

返校現場，從 90 多歲白髮蒼蒼的老學長到 50 多歲的中堅校友，跨越30至60年的畢業年代，皆因同一份對母校的情懷而相聚。許多校友不辭辛勞返校，只為再見多年未見的同學，一句「同學，我們好久不見啊！」便讓多年情誼在校園裡再次被喚醒。而這份獨有的返校文化，也讓國立彰化高商在國內外持續發光，讓每一位踏出校門的彰商人帶著自信與專業而繼續升學，在數年後踏入職場成為金融與商業高階人才，而能顯揚彰商人的成就與榮耀。