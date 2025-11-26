跨越世代樂學科技 八德榮家長輩手機輕鬆學

【民眾新聞葉柏成桃園報導】八德榮家為協助長輩跟上數位時代腳步，提升生活便利性與社會參與度，日前特別舉辦「手機輕鬆學」教學課程，共有33位長輩熱情參與，由5位熱心的替代役男擔任講師，手把手指導長輩們操作智慧型手機，現場氣氛熱絡、笑聲不斷。

八德榮家主任酆世俊表示，隨著科技普及，智慧手機已成為日常生活中不可或缺的工具，為了讓長輩不因數位落差而受限，家方積極推動「數位樂學」活動，期望藉由輕鬆有趣的課程，提升長輩的科技應用能力，促進世代交流，讓生活更加便利與豐富。

廣告 廣告

他說，透過這場「手機輕鬆學」課程，不僅讓長輩們重新體驗學習的樂趣，更拉近了不同世代之間的距離。科技不再是年輕人的專利，而成為連結親情、創造幸福生活的新橋樑。

《圖說》八德榮家替代役為住民長輩悉心說明手機各項功能。〈八德榮家提供〉

酆世俊指出，課程內容從最基礎的開機、設定、拍照、傳LINE訊息，到如何使用健康管理與生活資訊應用程式等，讓長輩能在生活中實際運用科技工具。講師們依照長輩不同的操作熟悉度，採取分組與個別輔導的方式，耐心解說每一個步驟，並協助學員實際操作。許多長輩在課堂上不僅成功傳出人生第一則貼圖訊息，還學會用手機拍下生活點滴，笑著表示「原來手機沒有那麼可怕！」

參與的長輩們表示，以前總覺得手機功能太多、太複雜，不敢亂按，怕會「壞掉」。但在講師們的細心教導與溫暖陪伴下，不僅克服了心中的恐懼，也開啟了學習科技的新大門。有位長輩開心地說：「現在我也會用LINE跟孫子聊天了，覺得自己變年輕了！」