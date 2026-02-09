跨越八十載的吉野故鄉情 灣生奶奶返吉安尋找回憶

現年九十八歲的日籍「灣生」奶奶，相隔半個世紀後在家人陪同下回到出生地吉安鄉。(吉安鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

現年九十八歲的日籍「灣生」奶奶板井女士，在相隔半個世紀後仍抹不去對故鄉的思念，雖歷經時光荏苒八十載，在家人陪同下終於回到出生地吉安鄉。

吉安鄉公所表示，老奶奶在家人及公所民政課的陪同下走訪了母校銅門國小及曾經任職的吉安郵局，同時造訪充滿文史記憶的開拓紀念碑和好客藝術村，讓老奶奶走在熟悉又陌生的土地上，重溫兒時與青春的珍貴回憶。

鄉長游淑貞親自接待板井奶奶一家人，到吉安鄉農會經營的「山海正甜」吉農製冰所品嘗「吉安四寶」之熱芋頭紅豆湯，老奶奶不僅吃光光還直誇芋頭綿密、紅豆香甜好入口，令她回憶滿滿感動不已。

廣告 廣告

吉安鄉公所表示，這場別具意義的行程，起於板井奶奶孫子的好友Yoshi桑得知奶奶年事已高且極度渴望回鄉，便積極奔走促成此行，儘管奶奶不通國語，但在Yoshi桑的即時翻譯與在地鄉親的溫馨互動下，溝通無障礙，現場笑聲與感動交織。

吉安鄉公所民政課表示，板井奶奶隨著戰後被遣返日本，當時她才十八歲，對花蓮的思念始終縈繞心頭。公所特地安排他們一行人走訪好客藝術村，奶奶看著開拓紀念碑與見證百年歷史的老樟樹，奶奶喟嘆人事變遷，並感謝受到這麼多台灣友好款待。

游淑貞表示，吉安鄉移民村源自日治時期一九一０年建立的「吉野村」，是台灣第一個官營移民村，板井奶奶一家人尋根的故事令她感動。

她表示，家（吉安鄉）永遠都在，歡迎板井奶奶和家人們常回家，吉安鄉永遠是「灣生」的家，歡迎灣生們返鄉看看這個充滿善意又溫暖的吉安鄉。