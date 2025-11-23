跨越北歐三國、取經九大典範 臺大雲林分院以智慧與人本引領「健康台灣」

拜會駐瑞典台北代表團。(記者劉春生攝)

▲拜會駐瑞典台北代表團。(記者劉春生攝)

臺大醫院雲林分院院長馬惠明率領跨領域團隊，於 十一月 十三日至 二十二日完成「北歐智慧創新醫療參訪」，跨越挪威、瑞典、丹麥三國，走訪九個世界級醫療與公共衛生機構。在衛生福利部資訊處與外交部駐瑞典台北代表團及駐丹麥台北代表處的大力協助下，此次行程期望將當地的智慧醫療、人本服務與永續治理經驗，全面導入雲林分院六大核心策略，並呼應國家「健康台灣深耕計畫」。

馬惠明院長表示，此次參訪不僅看見「最先進科技如何落地於臨床」，更深刻體驗北歐以人為本的醫療文化──從制度到臨床、從訓練到社區，每個環節都展現成熟且值得台灣借鏡的典範。

智慧 × 韌性：科技導入與制度治理，打造現代化韌性醫院

參訪團從智慧醫療與健康治理兩大面向，深入解析北歐醫療體系的關鍵成功因素，作為雲林分院推動智慧化與韌性醫院的重要基礎。

‧ 瑞典 Karolinska 大學醫院：展示 AI 臨床應用與 Hospital-at-Home 模式，呼應健康台灣計畫的「智慧科技導入」。其急重症照護流程優化，為雲林分院 AI 急診與重症輔助決策提供科學依據。

‧ 瑞典 eHealth Agency：以資料互通、電子處方與國家級數位健康基礎建設，示範如何透過制度創造安全且可治理的韌性醫療系統。

‧ 丹麥 Rigshospitalet醫院：智慧病房、遠距監測與即時決策系統，為虎尾新院區的智慧化空間設計與臨床流程重塑帶來具體啟示。

人本 × 永續 × 典範：北歐醫療軟實力為偏鄉照護開啟新方向

北歐的強項不僅是科技，更是深植於社會的醫療文化。雲林分院團隊從中獲得許多推動人本與永續的啟發：

‧ 挪威 Alrek Health Cluster：以政府、大學、社區共同建構的健康生態系，實踐人本照護的核心價值，對照本院偏鄉責任，提供未來社區整合式醫療的重要典範。

‧ 挪威 VID／HVL 大學：透過 VR 與高擬真訓練?域改善護理、長照與復健教學，為雲林推動多元人才培育與提升醫護工作條件提供策略解方。

‧ 瑞典 Sophiahemmet：以醫、教、研三軸並行打造高品質照護體系，成為雲林分院追求卓越與永續的重要靈感。

這些經驗將強化本院在人本、永續與典範三大策略的推動力。

把世界經驗轉化為臺灣力量島嶼邊緣也能成為世界的中心

馬惠明院長指出，北歐九個機構帶來的，不只是技術或設備，而是一種深層的人本、創新與共融精神——這正是臺大醫院雲林分院長期努力實踐的價值。

他表示，臺大醫院雲林分院長期致力打造與地方共榮共存的「醫界桃花源」——一個兼具科技與溫度、讓病人與醫療團隊都能安心的所在；而北歐的理念與實踐，正為這項願景注入新的方向與能量。

「我們的目標，是讓雲林的醫療品質與國際同步，讓偏鄉不再是弱勢，而是健康台灣的重要支點。」

院長並強調：「雲林雖位於島嶼的邊緣，卻完全可以成為世界醫療視野中的中心。」

只要持續與國際接軌、深化在地實踐，就能在偏鄉照護中建立屬於台灣的典範。

未來，臺大醫院雲林分院將以六大核心策略——智慧、創新、人本、永續、韌性、典範——推動虎尾新院建設、智慧醫療發展、人才培育、社區整合與永續治理。

同時以「雲嘉平原的醫療燈塔」為願景，照亮地方、連結國際，持續肩負臺大醫療體系的社會使命。