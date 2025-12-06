跨越台鐵月台警戒線 最高將罰7500元

交通部預告修正《鐵路法》，旅客違規樣態新增跨越月台警戒線、在月台嬉戲、追逐等，不聽勸阻將開罰1500至7500元。（蔡明亘攝）

交通部為提升鐵路月台安全，參考《大眾捷運法》規定，預告修正《鐵路法》，旅客違規新增跨越月台警戒線、嬉戲、追逐等，不聽勸阻最高罰7500元，若擅自開車門、妨礙車門關閉及逃票不聽勸導者，加倍處罰。鐵道局表示，草案預告60天，蒐集意見並邀專家學者討論後進入法制程序，實施時程需視後續進度。

台鐵每年平均發生逾20件意外落軌，現行可就入侵軌道行為開罰，但對旅客越過月台警戒線無罰則，修法增訂跨越警戒線為違規，另在月台上嬉戲、追逐，及在電扶梯不按遵行方向行走或奔跑也納入，4項樣態不聽勸阻者將罰1500至7500元。

現規定旅客在列車行駛中，坐立出入台階或妨礙關閉或擅自開啟車門不聽禁止將開罰，考量實務更新需求，修正為妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟；逃票定義新增未經驗票程序。2項違規皆處1500元至7500元罰鍰，且增訂勸導不聽得加倍處罰。

台鐵於高雄站試辦月台門，已完成第一階段小區域裝設及功能驗證。台鐵說明，預計明年3月第2B月台側全面安裝完成，5月完成測試運轉，因建置涉及場站配置、月台形式、車種特性、營運條件及人行安全空間等多重技術考量因素，須試辦評估效益，高雄站試辦後，將評估於其他站推動，編預算分年辦理。

另為防堵黃牛將車票加價出售或換取不正當利益，原按張數處每張車票價格的5至30倍罰鍰，交通部考量鐵路機構配合觀光運輸政策，推多元車票優惠，目前車票不限以購買方式取得，例如套票中就含車票，修法也改為以運價開罰5至30倍罰鍰。

交通部也修法加嚴列車駕駛毒駕處罰，只要抓到駕駛施用毒品，無論有無事故，應廢止其執照。