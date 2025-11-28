跨越四百年！太魯閣地圖史專書問世 吉田初三郎手繪鳥瞰圖成亮點

太魯閣國家公園管理處今發表「山海金－太魯閣地圖史四百年」新書，處長劉守禮表示書中收錄許多珍貴圖資，相當精彩，並具歷史意義。（王志偉翻攝）

太管處今發表新書，並與社會讀者分享太魯閣的豐富且多元歷史視野。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園今發表太魯閣地圖史一書，執行團隊蒐羅世界各地與太魯閣相關的歷史地圖，並向國內外公私館藏單位及私人收藏家洽借珍貴圖資，其中一張大師吉田初三郎手繪的1935年太魯閣鳥瞰圖，是珍貴史料。

太管處委請長期鑽研台灣歷史地圖的魏德文，以及致力科技與文化整合研究的郭俊麟博士共同合作，針對大航海時代、清代、日治時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究詮釋，並將成果集結成冊，出版地圖專書《山海金－太魯閣地圖史四百年》。

太管處長劉守禮說，編纂歷時2年，執行團隊網散落世界各地與太魯閣相關的老地圖，其中，收錄一幅1935年「鳥瞰圖繪圖專家」吉田初三郎繪製的大太魯閣交通鳥瞰圖，是最大亮點。

劉守裡說，太魯閣的身影最早可追溯至大航海時代，因砂金資源而成為國際關注焦點。清領中期以前，治理重心多在台灣西部，使得東台灣在地圖上的著墨相對有限，直至1874年牡丹社事件後，推動「開山撫番」政策，「太魯閣」才正式顯現在歷史圖紙上。

他說，這本書當中有一張圖非常的珍貴，是1935年吉田初三郎，他是活躍於日本大正至昭和時期的鳥瞰圖繪師，他所繪製下的一張鳥瞰太魯閣交通圖，當時初稿並沒有這一張圖，後來執行團隊用心取得版全，讓這本書出版增色不少。

《山海金－太魯閣地圖史四百年》以地圖為歷史閱讀的起點，透過跨越四百年的珍貴圖資，引領讀者窺看太魯閣地區的關鍵歷史變遷與發展脈絡，同時展現台灣地圖繪製技術演進的軌跡。這本書於國家書店、三民書局及五南文化廣場上架展售中。

