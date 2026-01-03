跨越國界的剝削與傷痕！「慰安婦」與跨國女性移工特展

「阿嬤家–和平與女性人權館」推出全新特展 揭開「慰安婦」與「女性移工」的生命對話

【記者 丁倩／台北 報導】八十年前二戰時期的悲劇，竟與當代社會的勞動現況有著驚人的相似性？婦女救援基金會（下稱婦援會）於「阿嬤家–和平與女性人權館」推出全新特展：《跨越國界的剝削與傷痕：「慰安婦」與跨國女性移工》，時間從114年12月30日到115年6月30日。此次特展並置兩者經驗，帶領大眾思考如何在跨國責任與人權保障中，建構更具尊嚴的未來 。

異時異地的相同命運：被制度忽視的代價

婦援會指出，無論是二戰期間在日本帝國體制下淪為「軍事性奴隸」的慰安婦，或是現今來台面臨剝削的跨國女性移工，其初衷往往都是為了改善家計、追求更好的生活而透過跨國移動想尋找工作機會。然而，在性別與階級的夾縫中，他們卻常淪為體制徵用與犧牲的資源。

從國際視角反思：勞力剝削與友善職場

特展從二戰時期臺灣女性為了家庭生計跨國工作，卻遭到誘騙成為慰安婦，進而提出國際勞工組織（ILO）的定義:指出當勞工在缺乏選擇、語言不通且社會支持不足的情況下，最容易陷入剝削困境。此關聯可呈現出慰安婦不僅是軍事性奴隸，亦是勞力剝削和性剝削，與目前遭到嚴重勞力剝削和性剝削的女性移工處境相類似。展覽強調，唯有建立尊重人權、保障合理工資與安全環境的「友善職場」，才能實現社會的正義與永續。

他們的故事，邀請青年世代：打破沉默，尋回尊嚴

為了引發年輕族群的共鳴，特展不僅呈現2位阿嬤與2位女性移工的生命歷程，分別出自不同時代與脈絡，但共同勾勒出女性在結構性壓迫下為了「生存與家計」所付出的身體代價。例如: 大桃阿嬤在高薪工作的謊言下被推入慰安所，飽受身心折磨，只為了當初那份想減輕家計的善意。Jasmin離鄉背井來臺工作，曾被債務綑綁、日夜無休，只為讓孩子有更好的未來。更設計了互動提問，邀請觀眾帶入他們的處境：當面對歧視、孤獨或難以拒絕的加班要求時，我們會如何堅持？又希望身旁的人如何伸出援手？

婦援會表示，「慰安婦」的存在提醒我們戰爭暴力不應被遺忘，而移工的處境則警示著制度改革的迫切性。邀請大眾走進展覽，凝神細看這些生命歷程，讓這份跨越國界的悲傷回聲，轉化為守護人權的力量。（照片婦援會提供）

【展覽資訊】

主題：《跨越國界的剝削與傷痕：「慰安婦」與跨國女性移工》

日期：2025年12月30日－2026年06月30日

時間：週二至週六上午10點至下午5點

地點：阿嬤家和平與女性人權館（台北市大同區承德路三段32號5樓）