跨越城鄉採集天選之聲 臺北西松國小走進武陵部落譜寫文化詩篇

活動現場照

傳統殺豬儀式

全體大合照

臺東縣延平鄉武陵國小帶領臺北市西松國小與臺北商業大學師生，展開為期6天的「Buklavu天選之聲」數位人文關懷部落體驗營隊，活動由傳統殺豬儀式開啟序幕，讓都會區的孩子走入部落生活情境，與在地學伴共同採集布農族山林音軌與文化故事，互動中實踐城鄉交流與族群尊重。

營隊課程設計多元且強調五感體驗，學生在武陵部落中親手製作趕鳥器與糯米酒，並在專業引導下學習杵音與弓琴。西松國小學生深入山林錄製鳥鳴，並進入傳統家屋感受人文脈動，將採集到的聲響轉化為繪本創作；武陵國小學生則扮演小主人，教導學伴傳唱布農歌謠，透過部落家庭夜的接待，將友誼從教室延伸至家庭生活點滴。

武陵國小校長胡琢偉表示，透過分享文化與生命教育，能使孩子聽見最純粹的音軌，這群城鄉學伴將持續整理採集的聲音與影像，讓這段在星空下共同譜寫的文化詩篇，成為生命中難忘的成長印記。