跨越太平洋當同學 耶誕禮物交換世界

慈大附中國小部英語日活動，以耶誕節為主題，讓學生在闖關遊戲中練習說英語，認識各國的耶誕文化。今年還有美國核桃慈濟小學入班共學，學生一起闖關、報佳音，互相學習語言與文化，也增進彼此的情誼。

敲打玩偶，就會掉出小禮物，這項有趣的耶誕活動，源自墨西哥，叫做打擊皮納塔。

慈大附中國小部學生 鄭同學：「今天體驗的是墨西哥的文化，要先念那個單字才能打，然後它就會掉出來一個物品，老師就會送給你。」

慈大附中國小部教師 劉芳助：「在墨西哥是象徵說，這個裡面是不好的東西，把過去的不好的東西，把它敲掉，然後迎來的，就是它裡面透出來的那些禮物，就是新的，新生的東西。」

廣告 廣告

「糜鹿，沒錯就是糜鹿，你得到兩個圈圈。」

不同於平常在課堂上學習，學生透過闖關遊戲，練習開口說英語，認識不同國家的耶誕文化。

慈大附中校長 廖逸貞：「我們試圖用比較活潑的方式，用遊戲的方式讓他們去學習英文，然後更重要的是，喜歡學習英文，然後喜歡運用英文，開口講英文。」

姊妹校美國核桃慈濟小學，也利用耶誕假期來台交流，這是他們第一次到慈小入班共學。

慈濟美國教育基金會副執行長 杜賓：「回到我們根本的源頭，來好好地做學習，然後來跟他們學習中文，然後學習我們慈濟的人文，還有來看看我們的慈濟志業，怎麼樣在這個地方，從台灣這邊開始，慢慢地做起來。」

耶誕節不只散播歡樂，兩校學生互相交流學習，拉近彼此的距離，讓這個佳節過得更有意義。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│外役監獄歲末祝福 以愛教化回歸正途

金門監獄歲末祝福 以愛滋養向善勇氣

