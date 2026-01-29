跨越年代的復古華麗LOVEISDERMA、Boudica 傳遞女性內外兼顧的美麗哲學

（生活中心／綜合報導）以復古華麗為靈感，融合當代女性力量，由《MOTO H 車漾女神誌》主辦的「大亨小傳 風華絕代之夜」，於上周日絕美登場。活動以經典年代風格為主軸，現場空間從燈光設計、舞台布置到背景音樂，皆巧妙呼應上世紀黃金年代的優雅氛圍，彷彿帶領賓客穿越時空，走入一場專屬於女性的華麗盛宴。

活動現場集結多位KOL與女神級來賓，以精緻旗袍造型亮相，從典雅東方風到摩登復古款式，各自展現不同風格的女性魅力。搭配現場細膩的歌舞表演與視覺演出，將復古與現代完美交織，為現場賓客帶來一場兼具視覺、聽覺與情感層次的時尚饗宴，也讓每一位參與者都沉浸在專屬於女性的璀璨時刻之中。

圖／多位女神級來賓身著典雅旗袍，攜手LOVEISDERMA愛斯德瑪 優雅演繹復古風華，由左而右分別是Gina 姬冰嫣、Polly Wang、優優娜、Cherry小雅。（翁兆緯攝影師提供）

活動現場，所有參與的網美身著風格各異卻同樣優雅動人的旗袍，舉手投足間展現女性獨有的柔韌與自信。不論是走動間的身姿、互動時的笑容，或鏡頭前的定格瞬間，都充分展現現代女性自在又堅定的美感。舞台上的歌舞演出更將活動推向高潮，無論是服裝層次、音樂節奏或舞者情緒張力，都讓人深刻感受到女性魅力不僅存在於外在，更源自內心的力量與光芒。

圖／女神們的美麗推手 Boudica 皇家精選，以健康與美麗並進的理念，融合東方美學底蘊，完美詮釋現代女性自信優雅的魅力風采。由左而右分別是 麗莎寶貝、花花、紫渝、一瓶。（翁兆緯攝影師提供）

本次活動亦攜手多個重視女性身心保養的品牌共同參與，包括專注於美麗與平衡的 LOVEISDERMA 愛斯德瑪、主打內在調養、煥發光采的 Boudica 皇家精選，以及關懷日常營養補給的目倍果。各品牌透過產品展示、互動體驗與理念分享，與活動精神相互呼應，傳遞「內外兼顧、好好愛自己」的生活態度，讓來賓在感受時尚氛圍的同時，也能重新思考如何在日常生活中更溫柔地對待自己。

現代女性在家庭、職場與自我角色之間自由切換，更需要在忙碌之餘，為自己保留片刻專屬的呵護與喘息空間。《大亨小傳 風華絕代之夜》正是希望透過這樣一場充滿儀式感的活動，提醒每一位女性：美麗不只是外表的妝容與服裝，更是懂得照顧身心、尊重自我、活出屬於自己的節奏與光彩。

愛斯德瑪代表廖柏宇也於活動中表示：「以女性為主角、為女性而生的活動，本身就非常有意義。女性值得被看見、被讚賞，也值得為自己投入更多關愛。這樣的活動，不只是時尚聚會，更是一種對女性價值與生命力量的肯定。」他也期許未來能有更多結合美麗、健康與自我成長的活動，陪伴女性在人生不同階段持續綻放。

在掌聲與燈光交錯中，《大亨小傳 風華絕代之夜》不僅留下令人驚艷的畫面，也為現代女性寫下一段屬於自信、優雅與力量的美好篇章。這不只是一場活動的落幕，更是一份對女性美麗與價值的長久致敬，持續在每一位參與者心中閃耀。

