跨越數十年同窗情誼！美國喜瑞市議員黃正芬拜訪康議長 開心與陳市長合影

▲北一女綠衣姊妹花重聚高雄！康裕成、黃正芬跨越半世紀情誼超感動。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】北一女綠衣跨越數十年情誼不變，溫暖在高雄重現。議長康裕成昨（2）日迎接久別重逢的老同學北一女高中同學、美國加州喜瑞市（City of Cerritos）市議員黃正芬（Jennifer Huang），與同為校友的丁音升、朱愛梅一行到訪。睽違多年再次相聚，昔日同窗情誼讓議會會客室充滿笑聲與青春回憶。

康議長笑談當年求學時光，每段點滴都像昨日般清晰。歲月會改變很多事情，但學生時代的友情永遠最真。她感性地說，能在公共服務的道路上與老同學再次相遇，是人生最美的緣分。

雙方特別交換2026年月曆，黃正芬議員對於高雄市以美麗花卉為主題的月曆愛不釋手，直呼城市魅力十足。康議長則回贈國立台灣歷史博物館典藏的常玉雙杯。

適逢議會總質詢期間，康議長更邀請陳其邁市長到會客室與訪賓合影。陳市長笑稱，高雄是一座「蒙福」的城市，能迎接跨國議員來訪，令人倍感溫暖。黃議員則分享，喜瑞市議會目前全為華裔議員，其中有三位女性，創下歷屆之最。話音剛落，陳市長幽默回應：「男人真命苦！」現場笑聲不斷，氣氛熱絡。

黃議員此次來訪，也特別表達希望促成喜瑞市與高雄市締結「姊妹市」，或由喜瑞市議會與高雄市議會建立「姊妹議會」關係，深化兩地城市外交與文化交流。她表示，高雄的文化底蘊、城市發展與市民熱情令人印象深刻，盼未來能架起更長遠合作橋梁。

康議長對此表示樂見其成，並強調城市外交不僅是政府的橋樑，更是人民之間的連結。她期盼未來高雄與喜瑞市在文化、教育等面向展開更密切交流，期盼同學之情延續，而城市之間的友誼，也能在今天種下新的種子。（圖╱高雄市議會提供）