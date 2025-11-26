跨越數百年 Discovery頻道帶領觀眾探索「謎樣的蒙娜麗莎」

藝術收藏家黃崇仁博士（左）與華納兄弟探索集團高級副總裁邱煌（右）在記者會上合影留念。（記者邱兆衡攝）

全球最具象徵性的女性肖像「蒙娜麗莎」，她的神祕微笑穿越五百年，依然吸引無數的研究與想像。Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》以細膩的敘事視角與跨領域觀點，帶領觀眾走進一個令人意想不到的發現──「在相隔500年後，在台灣竟首次看到一幅樣貌更年輕的蒙娜麗莎，它從何而來？」

節目集結國際藝術學者、修復專家與收藏家，從巴黎羅浮宮的經典畫作，到由台灣收藏家珍藏、被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」的版本，透過歷史、科學與藝術的交錯視角，揭示達文西創作背後的思考與時代脈絡，重新定義人們對這幅名畫的想像。

這幅由台灣藝術收藏家黃崇仁博士在拍賣會上以160萬元美金購買的「蒙娜麗莎」，不僅是黃崇仁博士珍藏的藝術品。他的珍藏品，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。

黃崇仁博士以醫學與藝術雙重專業視頻角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解。他指出，這不只是對畫作來源的探討，更是對藝術家達文西的創作精神，如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目「謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人」，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這麼微笑背後的故事與創作精神。

謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》將於11月29日星期六晚上八點首播。