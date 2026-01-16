跨越星空的擁抱：LBank 攜手 Web3 KOL 走進星兒的世界，用陪伴點亮成長之路

記者 陳聖偉 / 報導

2026 年 1 月 16 日，全球領先的加密貨幣交易平台 LBank 發起「星光同行公益行動」，攜手多位台灣 Web3 領域內容創作者走進台北自閉症總會。這是一場刻意放慢節奏的陪伴旅程，透過以手作為核心的互動形式，LBank 與創作者們選擇用最溫和、最不打擾的方式，走進星兒的日常，為自閉症兒童及其家庭留下真實而細膩的交流時光。

對 LBank 而言，公益的意義不在於規模或形式，更應回到人本關懷，回應人與人之間的連結。因此，本次公益行動並非設計為一次性的捐助安排，而是選擇走進差異、理解不同生命節奏。

從金融創新到社會關懷：LBank 的公益初心

LBank 長期關注企業社會責任與多元共融議題，並相信在追求成長的同時，也應主動承擔回饋社會的角色。本次「星光同行公益行動」，正是基於這樣的理念誕生。

活動選擇以「陪伴」為核心，是因為 LBank 認為，真正有價值的公益行動，來自於理解與參與，而不只是給予。透過實際走進現場，親身感受自閉症兒童與家庭的日常處境，才能建立更深層的同理與尊重。 當天，LBank 團隊攜手多位活躍於加密社群的創作者，包括幣圈趙子龍、直男說等人，共同參與這場暖心的公益行動。活動期間，參與者與星兒透過真實的交流與陪伴，逐步建立起自然、溫暖的互動關係。所有人暫時放下繁忙的行程與角色標籤，專注於眼前的交流與理解，共同走進一場無可取代的生命教育旅程。

理解差異的第一步：走進星兒的日常世界

在自閉症總會專業人員的全程引導下，參與者首先透過實際案例與現場說明，了解自閉症兒童在日常溝通、情緒表達與環境適應上的具體差異。例如，有些孩子對聲音與觸覺特別敏感，有些則需要更多時間接收資訊。這樣的過程，讓參與者不再停留於概念層面的理解，而是真正意識到家庭在長期陪伴與照護過程中所面臨的現實壓力與不易。

隨後，LBank 團隊與多位 KOL 與自閉症星兒們一同參與植栽手作活動。活動從翻土、播種到澆灌，全程由專業人員協助引導，並刻意放慢每一個步驟的節奏，確保孩子能在熟悉與安心的狀態下完成互動。過程中，現場的每一個人更多扮演陪伴與等待的角色，而非主導。

在幾乎沒有多餘語言指令的情況下，彼此透過動作示範、眼神回應與反覆嘗試逐步建立默契。這樣以耐心為前提的互動方式，讓不少參與者重新反思「有效溝通」的定義，也讓共融不再只是停留在口號，而是真實發生在一個個細節中的具體經驗。

勇氣與回應：一支舞蹈所承載的感謝

活動尾聲，自閉症兒童為到訪的夥伴準備了一段練習已久的舞蹈。對這些孩子而言，走上舞台本身，就是一次需要勇氣的嘗試。

舞步或許並不熟練，卻帶著真誠與努力。這段舞蹈成為當天最令人動容的時刻，也是一份孩子們以行動回應陪伴的心意。它不追求完美，卻毫無保留。

除了情感層面的交流，關懷也被落實在具體行動中。此前因地震影響，自閉症總會部分家電設備受損，對日常生活與照護環境造成影響。此次，LBank 捐贈多項生活物資，協助修復受影響的生活空間，為他們提供更穩定與安心的成長環境。

捐贈儀式上，自閉症總會向 LBank 頒發感謝狀，感謝其實際投入與持續關注。這份肯定，不只是一次行動的回饋，也象徵雙方在守護星兒成長道路上的長期連結與共同承諾。

讓溫度延續：以陪伴為核心的長期行動之路

對 LBank 而言，金融科技所帶來的影響力，不僅體現在效率提升與市場拓展，更應回應社會中真實存在的需求，並在不同生命節奏之間建立連結。

在推動金融創新與全球布局的同時，LBank 也將企業社會責任視為品牌發展的重要一環。無論是對多元共融議題的關注，或是對弱勢族群長期處境的理解，平台始終相信，真正有意義的行動，來自於走近現場、傾聽差異，並透過陪伴參與其中。

展望未來，LBank 將持續結合 Web3 和創新金融的力量，攜手更多創作者與夥伴，推動具備長期價值的公益行動。透過科技與金融所累積的連結能力，平台希望讓更多關懷得以被看見，也讓理解與尊重在不同群體之間持續流動，成為促進社會共融的實際力量。 星光不只值得被看見，更值得被真實地陪伴。這條同行的路仍在延續，LBank 將以實際行動持續投入，並將這份溫暖傳遞到更多需要的角落。