跨越時空的南洋風味 鼓山圖書館共讀越南美食史

林月娥老師帶領讀書會，介紹越南飲食文化的歷史脈絡。

高雄市立圖書館鼓山分館於1月10日上午舉辦成人讀書會，本次活動由林月娥老師帶領學員共同閱讀《越南美食史：米飯與長棍麵包》，從豐富的飲食文化視角切入，帶領讀者深入認識越南歷史的流轉與演進。

林月娥老師在分享中指出，越南飲食文化是在漫長的歷史長河中逐步形塑而成，尤其深受法國文化影響，卻能巧妙地將外來元素轉化，運用在地食材進行「越南化」。例如現今已融入越南日常餐桌的法式長棍麵包，皆是文化融合的具體呈現。書中亦詳盡介紹越南人民善用竹子烹飪的傳統，以及自史前時期便開始食用的芋頭、薯類與香蕉等食材，充分展現了飲食與自然環境間的緊密連結。

此外，越南文化對於米食的運用也極具深度，嫩米、綠米與糯米在不同節慶、婚喪及日常料理中各具儀式意涵。參與活動的學員紛紛表示收穫頗豐，學員麗馨提到，透過本書看見了越南從狩獵到農耕的飲食演變；良緯則感佩越南文化中持續前進的精神；惠喜也分享，課後品嚐越南美食的體驗，讓閱讀的記憶更加立體且難忘。

鼓山圖書館成人讀書會共讀《越南美食史》，學員專注聆聽分享。

撰文、攝影／鼓山圖書館