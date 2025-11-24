跨越時空的巴黎饗宴，孕育如夢似幻的藝術之境」－以空間為詩，打造可居住的藝術品，獲 2025美國MUSE DESIGN AWARDS金獎！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 築夢室內設計

橫掃世界各大空間設計獎項，被譽為「豪宅教父」的羅芳銘總監，是許多企業家、投資者與新世代女性領袖心中最值得托付的設計靈魂人物。他的作品跨越文化、地域與時間性，宛如一件件「可生活其中的藝術品」，更大膽突破再創新，以空間為詩，打造獨一無二的頂級奢華豪宅。



本次再度傳回捷報──羅芳銘總監重新詮釋法國女性藝術家羅蘭珊（Marie Laurencin）的經典畫作，將 80 坪的樓中樓空間，刻劃為一場以巴黎和義大利為靈感的夢幻藝術饗宴，榮獲 2025 美國 MUSE DESIGN AWARDS 金獎肯定。這座作品，宛如在城市裡悄然綻放的一座現代文藝宮殿。



本案取材於羅蘭珊的名作《牝鹿》，以柔和優雅的女性視角為設計底蘊，展現如幻似真的柔美色彩和光影流動。羅芳銘總監說：「從《牝鹿》（Les Biches）的柔美色彩與故事，讓我想到屋主的氣質——獨立、有力量、同時優雅。」。



除此之外，羅總監更結合鏡面工藝手法，將米蘭大教堂的哥德式線性，轉化為細膩精緻的空間掠影。透過鏡面、光影與線條重塑畫作氛圍，使平面的色彩轉化為可行走、可觸摸的現代場景，同時搭載智慧家居科技，讓這座豪宅成為他對經典藝術的立體再創作，也讓女性的力量，成為這個家核心的節奏。



跨界藝術╳科技╳文化，讓義法美學穿越時間！

「我希望當屋主每天踏進家門時，都像走在世界藝術之都。」羅芳銘總監如此說道。他將《牝鹿》的色彩和筆觸解構再轉化，重新詮釋於裝飾畫作、訂製壁布，及家具軟裝，並以鏡面工藝突破視野極限，使義法建築美學的精神得以在空間中交融。



而過往的採光缺陷、屋高侷限，在他的設計中都被悄然消解。更令人感到神奇的是──在這個家中幾乎看不見空調和照明的量體痕跡，卻可以自由地變化不同空間的光影濃淡，感受如巴黎河畔般的自然微風，使現代智慧科技完美地融入這個「藝術品」之中。



坐落窗邊的書房更是一處靈魂之所。當自然光徹底灑入室內，搭配羅蘭珊《牝鹿》畫作訂製壁布，以及河畔風景的悠然情懷，彷彿瞬間走進巴黎左岸的文藝黃金年代，陪伴著女主人辦公、閱讀、創作、思考。



廣告 廣告

宛如巴黎宮殿的迎賓序曲，賦予生活儀式與美學動線的核心

宛如宮殿迎賓儀式的序章，入門即是高級精緻的中島餐桌，串起生活儀式感與美學動線的核心。以霧面透光材質與大理石陶板的交錯，成為餐廚的界線，結合天花板鏡面的映照延伸，使燈具、門片、酒架得以在虛實之間連結，形成散發著優雅迷人魅力，並且開闊無邊界的宴飲場景。



漂浮於空中的歌劇院包廂，創造沉浸式觀影體驗！

如歐式宮廷般的旋轉梯階，連接起了樓層之間的節奏。二樓將臥室分置於空間的兩端，為母親和兒子取得最佳的私密性。在兩個房間之間形成的交會過道，則被羅芳銘總監變成了一座「空中電影院」。以弧形玻璃框塑出柔美線條，營造出如同歌劇院包廂般的高級、私密與沉浸感，使家中也能享有媲美頂級劇院的觀影體驗。



女主人的巴黎左岸時光，每晚都住在自己的星空之下

羅總監為女屋主規劃的主臥室，不僅能夠觀賞浪漫遼闊的河景，更打造出更衣間機能，以及療癒放鬆的私密基地，在忙碌的生活之餘，可以好好犒賞且寵愛著自己。



臥室上方的天花板形成溫柔而優雅的弧形包覆，更結合「星空天頂投影」設計，成為全宅最迷人的場景。當夜幕降臨，星河在天花板緩緩流動，像是私人天文館般寧靜療癒，讓女主人每晚都能擁有自己專屬的星空宇宙。



漫步於時尚蔚藍海岸，以深黑灰調刻劃時髦次臥！

在進入兒子的次臥室之前，羅芳銘總監透過起居空間的置入，提升內部臥室的私密性，並使海岸風景穿梭在展示機能之間，不但療癒紓壓，也象徵著勇於冒險的年輕精神。臥室及衛浴則以黑色與深灰調為主軸，更賦予了高級而時髦的男子氣質。



築夢室內設計／羅芳銘

地址：台北市內湖區民權東路6段146號10樓

電話：02-87918009

Email：sugest0415@yahoo.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>築夢室內設計

立即聯絡>>>築夢室內設計