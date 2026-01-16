跨越時空的祝福！走進國美館《馬躍揚名》特展 收藏一份東方浪漫
記者/李明真報導
國立臺灣美術館即日起展出中華民國第41屆版印年畫「馬躍揚名–馬年年畫特展」，展出2件委託創作以及88件首獎、優選、佳作及入選作品。11日辦理頒獎典禮暨開幕式，由國美館長陳貺怡主持，評審委員鐘有輝、賴振輝、張家瑀；委託創作藝術家林仁信、謝鴻均；以及所有得獎者等皆出席盛會。頒獎典禮由雲林縣斗南鎮新光社區發展協會創意布馬陣舞開場表演，熱鬧有趣，為活動增添吉祥、應景的氛圍，亦象徵未來一年名揚四海及順遂平安過好年。
國美館長陳貺怡表示，年畫是一個非常久遠的傳統，也是農曆春節期間最具代表性的節慶藝術之一，象徵著除舊佈新，也承載著人們對吉祥、平安與美好生活的盼望。從早期民間生活中的吉祥圖像，到今日融入當代思維與創作語彙的藝術作品，年畫隨著時代不斷轉變，其形式、內容與技法也愈加豐富多元，展現出傳統文化與時俱進的生命力。國美館希望透過持續辦理「版印年畫」的徵選、展覽及教育推廣等，讓民眾不僅能欣賞作品之美，更能理解版畫技術的特色、年畫圖像的文化意涵，以及藝術家在當代語境中所進行的創新嘗試。今年度也特別規劃教育展示體驗區，透過互動方式拉近藝術與生活的距離，讓不同年齡層的觀眾都能親身參與。
評審委員鐘有輝指出，今年的第41屆版印年畫徵選不僅有許多老朋友參與，其中不少是多次獲獎的藝術家，更有超過一半的得獎者是新面孔。版印年畫極具臺灣特色，期盼大家能踴躍參與，也感謝國美館持續舉辦此活動，讓這項藝術得以不斷推廣與傳承。
委託創作藝術家林仁信提到，本次委託創作〈金馬奔騰〉作品融合多種元素，包含馬、錢幣、網點圖樣與象徵臺灣意象的翅膀，藉此展現臺灣在政治、經濟與文化層面奔騰向前的狀態，寓意持續衝刺與前進的力量。在數位化快速發展的時代，更需要靜下心思考未來方向。
委託創作藝術家謝鴻均表示，她在創作時不是以馬為意象，而是從閱讀波蘭詩人辛波斯卡〈特技表演者〉一詩得到啟發，她在作品中添上羽翼，象徵在雜草叢生中努力求生的工作者，而奔馳的馬也自然地進入畫面之中。
藝術家金昱慈提及，今年是第10年參加版印年畫甄選活動，10年來，得到許多評審的鼓勵，並透過展覽，提升了自己的能見度。在此之前，曾經歷創作的空窗期，但版印年畫幫助她找回創作的節奏。「每年暑假，我都專注於年畫的製作，這10年對我來說就像一段神奇的旅程」。今年的作品以金馬為主題，表現出金馬在溫暖春天中的沉思。作品題名為〈馬步春風〉，靈感來自唐代詩人孟郊的詩句「春風得意馬蹄疾」。
「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，今年邁入第41屆，共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出。第41屆版印年畫以「馬躍揚名」為主題，寓意人人都能像馬一樣奔騰向前、成功進取、活力洋溢。
隨著時代演進，年畫的表現形式逐步從傳統象徵吉祥寓意的圖騰符號，拓展為兼具文化意涵與當代視覺語彙的藝術創作，並在當代藝術發展脈絡中，呈現出多樣化的版畫技法與創作形式。本屆首獎優秀創作共6件，分別是金昱慈的〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神格以色彩和裝飾優美的方式呈現；游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點的場景，充滿了現代色彩與現代馬的神采；陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應臺灣作為晶片生產王國之榮耀，駿馬躍起揚名世界，期望馬年好財運、事事如意；李岳霖〈黑馬贏新年〉，黑馬氣勢磅礡，一條「贏」字金項鍊，期許新的一年奮力向前、「贏」新年；楊振華〈駿馬迎春〉，兩匹駿馬佇立於林間水畔，與周圍繁茂的花草及吉祥富貴的孔雀，呈現春日生機盎然的氛圍；蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉，在巨型蘋果造型的旋轉木馬上，三匹駿馬分別乘載「馬上幸福」、「馬上發財」、「馬上平安」，將祝福具象化。
除得獎作品外，「馬躍揚名–馬年年畫特展」特別邀請林仁信、謝鴻均兩位藝術家為特展創作。林仁信〈金馬奔騰〉運用藍膜感光版與凹版印刷技術，表現奔馳的動感。馬身的筆觸與文字交織，象徵文化與科技的結合。各國貨幣圖像代表全球經濟，數位0與1象徵晶片產業，甜筒冰淇淋象徵未來經濟的希望。謝鴻均〈羽隱〉以孔版版畫描繪春日景象，翎羽飄落在花圃與枝葉間，畫筆與顏料在辛波斯卡的詩句中穿行、流動，作者為詩添上了羽翼，馬兒也隨之奔至，充滿詩意。
本展特別規劃「版印年畫教育展示及體驗」，提供「數位科技互動」及「版印年畫」2種體驗，以當代數位科技及結合傳統版畫藝術，引導觀眾從「觀看」進入「參與」，在數位互動與動手實作理解版印年畫的文化內涵與創作精神。期望讓觀眾在視覺欣賞之外，從數位互動與手作實踐中深化對版印年畫藝術的認識，並在新年之際，將祝福、文化記憶與藝術創作的喜悅一同帶回生活之中。
國美館期望透過版印年畫的徵選、展覽與教育推廣等多元面向，引領民眾深入認識年畫的歷史脈絡與藝術價值，進而欣賞其在當代語境中所展現的創新精神與文化延續。「馬躍揚名－馬年年畫特展」即日起於國美館203至205展覽室展出至3月23日，展覽及相關活動詳請參考官網。
其他人也在看
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 30
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 51
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 128
玖壹壹春風擦撞賓士 車主1舉動暖到他：好人一生平安
本土天團玖壹壹成員春風在社群發文，表示自己擦撞到一輛賓士車，由於對方體諒他趕時間工作而未報警處理，事後他主動發文尋找車主，堅持要負責修車費用，誠懇態度獲得網友大讚。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 46
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 232
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 18 小時前 ・ 25
周杰倫澳網初登場遭秒殺！大咖教練曝光 直批「致命關鍵」戳痛點
近年持續投入網球訓練的天王周杰倫（周董），近日受邀登上澳洲網球公開賽舞台，以球員身分參與全新趣味賽事「1分大滿貫」，也成為首位參與澳網賽事的華語歌手。這場跨界亮相話題性十足，卻在極短時間內畫下句點——周杰倫於首輪尚未完成回擊，便遭對手維奇以一記ACE球直接結束戰局，留下令人莞爾的畫面。賽後，他於昨（16）日透過社群平台分享賽後畫面，與教練盧彥勳的檢討互動意外成為焦點。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 19 小時前 ・ 12
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 1
郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強
（中央社記者陳容琛台北17日電）在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，台灣桌球新星郭冠宏在次輪僅花費不到23分鐘，就以3比0橫掃第7種子的德國好手杜達，勇闖男單16強。中央社 ・ 3 小時前 ・ 2
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 113
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 26
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3