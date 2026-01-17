跨越時空的經典! 泰歌手"Gail"複製爆紅神曲可愛頌
生活中心／綜合報導
泰國歌手Gail，因為小時候翻唱一首南韓洗腦神曲"可愛頌"而爆紅，13歲也跨海來台參加歌唱選秀節目。最近Gail在社群平台PO出"跨越時空"的影片，讓粉絲們驚呼過了13年還是很可愛。其實她現在已經20歲，在泰國就讀醫學院。
八九年級生，聽到這首歌，誰不會跳，13年前南韓洗腦神曲，讓這小女孩紅遍網路。可愛小女生都不能沒有的妹妹頭，配上靈活小表情，泰國歌手Gail，13年前的這支影片，至今已經累積1518萬次觀看，13年過去，他穿越時光複製經典。
泰國歌手Gail再次挑戰13年前一跳爆紅的可愛頌。（圖／gailsophicha）
少了一點稚氣，但還是很甜美，Gail今年已經20歲，但當年六歲的她就已經展現驚人的舞台魅力，也在13歲時跨海來台參加歌唱選秀節目，一路闖進前四強，甚至還推出國語專輯。工作滿檔，但似乎也沒影響太多Gail的課業，現在是大學生的Gail就讀泰國朱拉蓬皇家學院醫學院，時不時也會和粉絲分享校園生活。
泰國歌手Gail13歲時跨海參加台灣歌唱選秀節目，也出中文專輯。（圖／gailsophicha）
跳回13年前的洗腦神曲，這跨越時空的回顧影片，也讓粉絲們感嘆時間過太快，也真的是看著她長大。
