跨越最艱難技術門檻！首位「中配立委」李貞秀將於2月1日遞補進國會

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨不分區立委「兩年條款」期限將於一月底屆滿，立法院2月1日將迎來史無前例的指標性人事異動。民眾黨新會期遞補名單中，排名第15名的李貞秀屆時若順利完成正式宣誓就職，將成為中華民國憲政史上首位具備中配身分背景的立法委員，其能排除萬難順利突破國籍問題障礙，一步一腳印，十分難能可貴。

李貞秀的任職資格，未演先轟動，備受各界關切與社會討論。(記者翻攝)

民眾黨現任立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍及林憶君等6人，已確定依民眾黨規定辭職，2月1日將由不分區名單後續人選依序遞補，預料新會期立院人事版圖將隨之出現明顯變化，其中李貞秀的任職資格，未演先轟動，備受各界關切與社會討論。

針對「中配」參政的相關爭議，內政部長劉世芳多次公開表示，依據《國籍法》第20條規定，民選公職人員如兼具外國國籍，須於就職前辦理放棄，並於一年內完成喪失國籍證明，強調民意代表必須對中華民國台灣具備明確且單一的效忠關係。

據了解，理工背景出身的李貞秀相對單純，卻極具話題性。她祖籍中國湖南，1990年代隨丈夫來台生活，居住台灣已超過30年，曾任職於新竹科學園區電子產業。她多次強調，自己與家人均非共產黨員，子女亦願依法履行服兵役義務，試圖化解外界對忠誠與國安層面的疑慮。

面對國籍爭議，李貞秀主張「憲法一中」論述，認為中華民國憲法將中國定位為「大陸地區」，並非外國，因此不存在雙重國籍問題，並引用總統賴清德過去提出的「祖國論」，指出其父親1948年出生即為中華民國國民。

不過，陸委會與內政部相關法律解釋認為，李貞秀的說法與現行法制仍有落差，官方立場強調，擔任公職者須依《國籍法》完成放棄原籍相關程序，不允許同時效忠兩個國家或政權。

據了解，李貞秀屬於早期入籍台灣的中配，原本即面臨移民署要求補繳「喪失原籍證明」的程序問題。不過，她已於去(114)年3月親自返回中國完成除籍手續，並將相關證明文件繳交移民署，在實務與法律程序上，已完成最關鍵的門檻。

依民眾黨規劃，本次除李貞秀外，民眾黨立委遞補名單尚包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳及陳清龍等5人。至於現任立委陳昭姿，因主張其簽署的是《人工生殖法》中關於代理孕母的「代孕條款」，而非兩年條款，因此將與任期尚未屆滿兩年的劉書彬一同留任。

