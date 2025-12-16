跨越歐亞美三大獎項殊榮 ! 設計師以開放軸線與閣樓層次打造Loft風「閣樓之家」
編輯_吳念軒｜圖文提供_ 樺設室內裝修設計
榮獲 2024 French Design Award 金獎、Asia Design Prize Winner以及美國 IDA Honorable Mention，樺設室內裝修設計，以精準的格局改造與層次豐富的空間語彙，掌握「開放、連續、層次、光線」四大主軸，將原本複雜的老屋格局徹底重塑，運用3.4米的屋高創造多功能閣樓與開放式公共區域，讓生活的每一個場域都能延伸、呼吸與對話 ; 在黑白灰的理性基調中注入暖色調的情感溫度，讓人在都會的緊湊中找到平衡與歸屬。
設計重點｜開放軸線 × 光影流動 × 垂直延伸
原始格局封閉、樑位高低錯落，設計師在拆除隔牆後看見3.4米的樓高潛力，於是以「軸線串聯」概念重組空間。將客廳、餐廳與7坪陽台置於同一軸線上，形成流暢的生活動線，光線可自陽台一路延伸至公領域深處，讓空間自然連貫。另外，原封閉式廚房改為開放式設計，與餐廳及中島吧台形成社交核心，滿足屋主的社交宴客需求。灰階磁磚鋪陳出如大理石般的輕奢紋理，兼具現代感與溫度。整體以黑白灰為基調，透過金屬銅條、茶鏡與大地色壁紙平衡冷暖氛圍，讓整體氛圍在簡約理性中仍感到柔和溫暖。
玄關區｜迎光入室的明亮序章
保留原有窗景，沿窗設置矮櫃與穿鞋椅，不僅維持採光，也讓動線自然銜接內外。黑灰石材鋪陳落塵區，搭配黑色櫃體，展現沈穩大器的第一印象，同時兼顧實用收納與儀式感。
玄關區兼顧實用性與大器氛圍。
公領域｜開放軸線延伸社交場域
客廳、餐廳與陽台在同一軸線上，視覺延伸無界限。陽台的大面開窗將自然光引入，讓空間明亮開闊。電視牆與廚房中島共構同一立面，採相同磁磚鋪貼，呈現整體一致的節奏感。吊燈、銅條與把手等金色細節，則在冷色空間中注入溫潤情緒，構築現代與人文兼具的生活景深。
客廳、陽台、餐廳在同一軸線，採光與視覺感掌握極佳。
電視牆與廚房中島共構同一立面，採相同磁磚鋪貼，具整體感與一致性。
開放式公領域滿足屋主社交需求。
多功能房 × 閣樓｜垂直層次的立體生活
善用3.4米樓高打造Loft風閣樓，鐵件結構與黑白對比突顯建築語彙。下層為閱讀與休憩區，上層作為臥眠與儲藏空間，展現「一房多用」的機能彈性。樓梯下方也納入收納設計，幾何線條與牆面呼應，增添空間的節奏韻律感，同時滿足實用機能。懸吊式結構與拉門設計減輕壓迫感，使整體維持通透與俐落。
俐落簡潔的線條，善用3.4米樓高，打造多功能Loft風閣樓。
主臥室｜延續溫潤調性，靜謐紓壓
延續客廳的大地色調，搭配茶鏡與銅條，營造低調奢華的氛圍。更衣室與衛浴重新配置，動線更順暢；柔和光影在木質材中流動，形成如飯店般的靜謐優雅。
延伸客廳的色彩與線條，打造宛如飯店般靜謐優雅的寢居空間。
設計師將原本侷促的空間轉化為開放而具呼吸感的生活舞台。從玄關的迎光、客廳的軸線延伸，到閣樓的垂直堆疊，每個轉折都蘊藏人與空間對話的節奏。「閣樓之家」以層次構築時間、以光線勾勒生活。完美促成空間的再生與情感的平衡，不僅在其形式上的精準構築，更在於以「生活感」為核心的設計主軸，讓美學不再只是視覺，而是每日可感的安定力量。
樺設室內裝修設計有限公司 HSID STUDIO／李羿樺
地址：台北市松山區新中街10巷6號
電話：02-87870587
Email：phoebe@hsid.com.tw
網站：https://hsid.tw/
