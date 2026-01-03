跨越海峽25載 小三通累計客運量破2600萬人次

「小三通」客運航線通航25周年主題座談會現場。

▲「小三通」客運航線通航25周年主題座談會現場。

1月2日上午，「小三通」客運航線通航25周年主題座談交流活動在福建省福州市舉行。本次活動由福建省閩台交流協會、福建省交通學會共同主辦，兩岸各界代表約40餘人共聚一堂，回顧「小三通」發展歷程，展望兩岸融合未來。座談會以「賡續『小三通』廿五載，共促兩岸融合發展」為主題。國務院台辦經濟局負責人、福建省相關單位代表、專家學者，以及金門、馬祖各界代表、在閩台胞、航運企業代表等參與交流。與會嘉賓中，還有2001年首次直航的親歷者，共同見證這段跨越海峽的溫情記憶。

自2001年1月2日，馬祖「台馬」輪和金門「太武」輪等分別首航福州、廈門，正式開啟「小三通」海上客運直航。隨後，「兩馬協議」「兩門協議」相繼簽署，推動「兩門對開、兩馬先行」，打破兩岸多年隔閡，成為兩岸直接往來的重要突破口。

25年來，「小三通」實現了從單向到雙向、從客運到客貨並舉的跨越，已成為兩岸交流不可或缺的橋梁與紐帶。目前，航線已拓展至廈金、兩馬、泉金、連馬等4條，2025年客運量超190萬人次，累計客運量突破2600萬人次。航線的發展讓探親、旅遊、經貿往來更加便捷，深化了兩岸同胞的情感聯結。

「小三通」不僅在交通上拉近了兩岸的距離，更在文化、經濟等多方面促進了交流與合作。未來，隨著技術的進步和政策的支持，「小三通」有望繼續優化服務，擴大影響力，成為連接兩岸「海上連心橋」。