跨越災後陰霾 花檢陪伴光復個案重建家園

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為追蹤光復鄉司法保護個案「馬太鞍溪溢流事件」災後復原重建情形，花蓮地檢署於日前由檢察長陳佳秀率同更生保護會花蓮分會主委黃淑珠、花蓮縣榮譽觀護人協進會理事長林聰賢、犯罪被害人保護協會花蓮分會及觀護人室同仁等一行人親赴災區進行實地關懷，為受災個案加油打氣。

當天慰問對象包括一名受保護管束人、一名社會勞動人及一名馨生人。黃姓受保護管束人經營之便當店於首波淹水時一樓受浸，廚房設備與物料受損，營運被迫中斷；觀護人室隨即轉介更保花蓮分會，提供急難救助金，協助其暫時度過停業期之生活壓力。

徐姓社會勞動人則住居於災情最為嚴重之佛祖街，家中一樓遭洪水淹沒、財物全損，花蓮榮觀協進會亦致贈慰問金，協助其處理當務之需。另曾姓馨生人因家人行動不便，未能及時前往安置所，幸於住家二樓避難，犯保花蓮分會致贈關懷金，幫助其修復家園。

陳佳秀表示，其他5位受災之受保護管束人及1位緩起訴戒癮治療個案，會由更保花蓮分會與觀護人持續關懷並逐一發放慰問金與必要物資，盼使扶助工作能更有效貼近個案的生活困境與需求。

慰問行程從光復車站至受災較嚴重的佛祖街，沿途仍可見街道上殘留泥痕與水線，部分店面拉下鐵門、尚無法完全復原。慰問的個案談起受災經過，至今仍餘悸猶存，顯見光復地區仍承受長期的災後壓力，受災民眾與司法保護個案所面臨的，非僅物質損失，亦包含生活秩序與心理層面的重建課題。

近期光復地區亦發生以「災後援助」為名的詐騙事件，詐騙者假藉發放家電補助之名義要求民眾先行匯款，造成多名受災民眾受害。檢察長一行人在慰問行程中，也特別提醒受災個案 勿輕信不明補助訊息，如遇可疑情形務必撥打165反詐騙專線查證，以守護自身之財產安全。

陳佳秀強調，花蓮地檢署會持續攜手司法保護網絡─更保、犯保、榮觀協進會，深化光復地區司法保護個案災後的生活與心理支持，並強化對受災民眾的反詐騙宣導，期盼能在災後復原過程中成為一股兼具保護與支持的穩定力量，協助受災民眾重建邁向未來的信心。

照片來源：花蓮地檢署

