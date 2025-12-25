跨越百年 南投平和國小感恩園遊會歡慶
創校百年的南投市平和國小於25日聖誕節沸騰的氛圍下，歡慶100歲生日，來自各界嘉賓與校友們和師生、家長以系列活動見證這所世紀傳統老校的榮光。
平和國小系列慶祝活動由23日上午的「周邊社區創意踩街」揭開序幕，全校師生穿戴自己製作的道具服，沿學校週邊道路，歡喜地告訴鄰居好朋友，平和國小的百歲生日登場。
王副縣長肯定平和教學、學風良好，在張校長帶領下老師認真、家長信任、社區參與共榮，平和重視孩子全人教育，一路走來都成功順利，許縣長也曾蒞校關切肯定。
傑出校友張嘉哲市長也肯定母校是南投市重要的學校之一，學童於此學習奠定良好基礎。畢業這麼久，我們對老師除了感謝還是感謝。市公所也爭取經費改善周邊人行道、市圖也比鄰而居，未來持續與縣府支持教育。
校慶活動包含各班級推出攤位的園遊會、傑出校友表揚、募書活動、學生社團成果發表及藝文特展，以及前輩後輩共祈福等系列活動，校園樹上掛滿同學校友的祝福卡。
太鼓隊合唱團啟動大會活動，接續有幼兒園氣球傘表演、直排輪社與校友直排輪雙龍舞動排列出100的精彩畫面，跆拳道、舞蹈社、疊杯社團、NTT教師樂團、南崗大樂團等都有精彩的演出，數千家長師生擠滿校園歡樂聲不斷。
副縣長王瑞德說希望能送孫子到平和來上學。教育處長王淑玲、議員簡千翔、林儒暘、沈夙崢、宋懷琳助理、市代、各界貴賓與校友回娘家，見證這場溫馨教育慶典。
校長張文馨表示，平和自民國14年建校至今，秉持「勤教嚴管」理念，重視提升孩子的學習表現，更重視生活的規矩。老師的努力與家長的信任，是我們辦學的兩大基石，這也是在少子化的趨勢下，平和仍然能夠連續好幾年逆勢增班的原因。學校正規劃籌辦招收幼幼班，如果順利預計明年8月收取三歲以上幼童。
募書活動歡迎捐出小額善款，由學校代為採購書籍，留在圖書館造福學弟學妹。家長或任何朋友每捐一本書，就可敲響書香鑼，讓善心迴響在校園。每一本捐贈的圖書，上架前會把捐贈者的大名標示在書背，讓每位讀到這本書的孩子，飲水思源，這也是生活教育的一種體現。
張文馨表示，藉著百週年校慶系列活動的舉辦，感謝能聚集學校所有相關的朋友，緊密的拉在一起，讓所有的教育合夥人，帶領學校繼續邁進。
