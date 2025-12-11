跨越科技與醫療視野 新北南山學子參訪中央、馬偕兩大名校

參訪醫學系解剖實驗室

同學戴VR眼鏡模擬患者視覺狀況

聆聽學長介紹六軸飛行機

為了協助學生釐清未來升學與職涯方向，新北市南山中學設有產學合作課程、大學參訪、升學博覽會以及學群介紹講座等活動，近期規劃大學校園參訪活動，帶領學生前往國立中央大學，以及以人文關懷著稱的馬偕醫學院，透過跨領域探索，學生們不僅見證尖端科技的應用，更深刻感受到醫學領域的專業與溫度，為未來學習與生涯規劃奠定更明確的方向。

此次活動從馬偕醫學院揭開序幕，學生參訪包含醫學系、視光系、聽語系、護理系及醫檢再生系等領域，讓學生從多元專業角度貼近醫學世界。其中，醫學系解剖實驗室最令同學震撼，從大體老師的切片、真實器官標本，到牆面上捐贈者故事與學生感謝信，都讓學生對生命更生敬畏。普二蔡媜勻同學分享，醫學絕非僅是技術的累積，更是人性的延伸；而陳妍庭同學則在參觀存放「大體老師」的鐵櫃後，重新思考醫療人員肩負的責任與壓力。

走出醫療殿堂，學生們探索腳步則跨向科技領域，在國立中央大學的參訪中，匯集跨系智慧的「白色能源屋」展現科技整合的力量。。這座可依靠再生能源完全自給自足的小屋體現了「創能、儲能、節能」的未來願景。普二蔡勻婷同學表示，她看見了臺灣邁向再生能源的可能，也理解科技如何成為改善世界的力量。學生們同時在機械工程系操作機械手臂、於通訊工程系了解無人機加密技術，將課本知識與實際應用緊密連結。

生涯輔導組長邱淑芬老師表示，透過跨越醫學與科技的雙校參訪，學生收穫豐富也有深刻的學習體驗，希望藉由各種升學輔導方式讓學生探索興趣，每個孩子開啟選擇的瞬間都不一樣，希望藉由各式參訪和講座讓南山學子找到自己的亮光，也讓他們更確立未來努力的目標，在學習與職涯規劃路上邁出踏實一步。