跨越種族的友誼！金毛犬帶「無尾熊」回樹上找媽媽感動網友

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

澳洲一名男子日前在自家前院目睹溫馨又罕見的一幕，一隻無尾熊寶寶竟緊緊趴在家中金毛犬背上，牠的雙手環抱不放，神情顯得緊張，而狗狗不僅沒有排斥，反而露出開心表情，這段橫跨物種的暖心互動，讓不少網友直呼「簡直就像童話故事」。

根據外媒報導，這起事件發生在澳洲一處住宅區，屋主表示自家庭院裡種有一棵相當高大的樹木，平時就常看到無尾熊出沒，在樹上攀爬休息，因此對牠們並不陌生，卻沒想到某天雙方竟產生真正的交集與互動。

當天屋主突然聽見前院傳來異樣聲響，原以為是愛犬在玩耍，沒想到走出查看時，卻發現一隻年幼的無尾熊寶寶跌落在地，情況令人緊張，所幸家中的黃金獵犬第一時間察覺異狀，主動靠近並讓無尾熊寶寶攀附在自己身上。

屋主自家庭院種有一棵相當高大的樹木，平時就常看到無尾熊出沒

(示意圖/Unsplash)

無尾熊寶寶緊抱著狗狗不放，彷彿把牠當成臨時避風港，而狗狗則一臉淡定又帶著笑意，任由小傢伙趴在背上，隨後雙方在院子裡來回走動約15分鐘，直到小無尾熊情緒穩定，才自行爬回樹上，最終成功回到媽媽身邊。

這段溫馨的互動曝光後，立刻引發大量討論與轉發，許多網友紛紛留言表示「狗狗真的太善良了」、「無尾熊一定會記住這份恩情」、「不愧是地表最強保母狗」、「希望牠們能因此變成好朋友」也有人感動直言，動物之間的善意往往比人類更加純粹。